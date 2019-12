Con el visto bueno de la Casa Rosada, un conjunto de movimientos sociales lanzaron este sábado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato que representará al sector de que vive del autoempleo y cooperativas en la economía informal. La creación de la entidad gremial implica la fusión bajo un mismo paraguas al “triunvirato cayetano” de la CTEP, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie junto al Frente Popular Darío Santillán y otros grupos territoriales.

El armado nuclea a las masivas organizaciones que supieron incomodar al presidente Mauricio Macri con piquetes, acampes, “verdurazos” y ollas populares en reclamo de subsidios e ingresos sociales para los cooperativistas del sector. Según las estimaciones propias, el sindicato hoy presentado a las 11 en el microestadio de Ferrocarril Oeste podría alcanzar un número de 500 mil afiliados.

La presentación oficial fue saludada por el presidente Alberto Fernández, quien si bien no participó del acto envió un mensaje de apoyo. En su lugar dejó como representante al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato”, celebró el jefe de Estado en un video que se proyectó en el recinto.

“Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente. Ustedes, como fuerza son parte de este gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos. Hay un Estado que los reconoce. Los abrazo y no aflojen. Un abrazo grande y feliz navidad”, concluyó el presidente.

La irrupción de la UTEP es una novedad en el campo de los gremios no tradicionales. Los trabajadores que aglutina no es posible encuadrarlos en las formas típicas del empleo. En general, se trata de actividades de subsistencia por fuera del circuito de economía formal, como las cooperativas de cartoneros, de artesanos, jardines barriales, la venta ambulante, la agricultura familiar y hasta emprendimientos productivos de baja escala.

“Representamos y vamos a defender a trabajadoras como esas que se levantan temprano y le dan el desayuno a los pibes en los comedores. Esas fueron las luchadoras más importantes que tuvimos en estos años de lucha contra el macrismo”, afirmó el diputado nacional e histórico dirigente piquetero de la CCC Juan Carlos Alderete al comienzo del acto de lanzamiento.

Con menciones a la situación de Bolivia, a la detención de Milagro Sala y las víctimas de la represión de 2001 como el militante Claudio “Pocho” Lepratti, el principal dirigente de la UTEP y del Movimiento Evita, Esteban “Gringo” Castro dio un discurso sobre la importancia de la fusión. “El capitalismo actual no nos puede dar ninguna posibilidad de existencia a los más humildes”, sostuvo ante el auditorio. “Cuando empezamos a militar en nuestros propios barrios y nos quedábamos sin laburo, fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo y de eso vivimos mucho años. Y si somos capaces salir de ese infierno, cómo no vamos a sacar este país adelante en unidad y con felicidad, con todo el movimiento popular saliendo a la calle diciendo no al FMI”.