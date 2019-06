El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Hugo Moyano, respaldó la fórmula Fernández-Fernández al sostener que "antes peleábamos por el mínimo no imponible mientras que ahora peleamos por un plato de comida".



Además, destacó que las críticas que realizaba en el pasado a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner tenían que ver con la "actitud" con la que llevaba adelante el Gobierno pero que nunca discutió las "políticas".



El sindicalista confió que tras haber "conversado con ella" concluyó que "todos en las crisis crecemos, las crisis nos enseñan a ser mejores a la luz de la experiencia".



Luego de la foto que se sacó junto a los integrantes de la fórmula para la provincia de Buenos Aires compuesta por Axel Kiciloff- Verónica Magario, Moyano ratificó su adhesión a la postulación presidencial de Alberto Fernández, secundado por la senadora de Unidad Ciudadana.

"Yo hago las cosas por convicción, no por conveniencia, por eso nunca me arrepiento de lo que hago, y en su momento critiqué la actitud de la ex presidenta de no escuchar, pero en la política nunca la critiqué", explicó el sindicalista.



"Antes peleábamos por el mínimo no imponible, hoy peleamos por un plato de comida", subrayó. "A las políticas de antes nunca las critiqué, en cambio con las políticas de ahora hay grandes necesidades, hay hambre, hay criaturas y familias que la están pasando muy mal", agregó.



Para Moyano, "en la gente a la que el Gobierno le mintió hay una gran convicción de que no se van a volver a equivocar", en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

"Yo creo que Cristina, con la experiencia y la inteligencia que tiene, también ha entendido que pudo haber cometido errores", dijo. Y aseguró que después de "mucho análisis" entendió que la fórmula que ahora integra junto con su ex Jefe de Gabinete "es la única que nos puede sacar de esta situación de gravedad terrible en la que estamos".



El dirigente negó que lo uniera a la ex mandataria "el espanto", tal como fue consultado en la entrevista en radio La Red, y remarcó que, por el contrario, lo une "la confianza" en las políticas, ya que es "abismal la diferencia de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora".