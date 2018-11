El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, declara este jueves en los tribunales de Lomas de Zamora en el marco de una causa donde se lo investiga por ser supuesto "jefe de una asociación ilícita" en el Club Atlético Independiente.

El dirigente gremial se presentará ante el fiscal Sebastián Scalera, quien pidió su detención, la que luego fue rechazada por el juez de control Luis Carzoglio.

"Por supuesto que voy a ir, mañana (por el jueves) le voy a sacar la careta al Fiscal (Scalera), y también a (Elisa) Carrió y a (Patricia) Bullrich", dijo este miércoles ante una consulta periodística.

El lunes, los abogados de Moyano habían pedido postergar la indagatoria, reclamando que esa instancia se cumpliera una vez que se cumpla una vez resuelto su pedido de recusación justamente contra el fiscal Scalera.

Me voy a sentar ante el fiscal, le voy a sacar la careta y diré toda mi verdad: yo no hice ningún negocio con Independiente. Eso no me tiene preocupado. Sí me tienen preocupado la inflación, los despidos y la presión del Gobierno nacional hacia los empresarios del transporte", remarcó el dirigente gremial más tarde, en declaraciones a FM La Patriada.