Pasadas las 15, el líder de Camioneros habló para todos los que asistieron a la marcha. Tuvo fuertes frases para el Gobierno nacional y despegó su situación personal con la Justicia del objetivo principal de la marcha.





Las frases más relevantes de Moyano:

"Estos señores no tienen confianza en los modelos económicos que aplican. Porque si le tuvieran confianza, traerían a toda la guita que tienen afuera. Ya ni entre ellos se pueden engrupir".

“No me voy a ir del país, no tengo plata afuera como me quisieron inventar”.

"No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores".



"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si así lo dispone la Justicia".

"Moyano es algo porque tiene el respaldo de los trabajadores. Y a los que tienen que respetar es a los trabajadores, no a los dirigentes".

"Tengo pelotas para defenderme".

"Los que más queremos la pacificación del país somos los trabajadores. Pero eso se hace con salarios dignos. Esto es lo que venimos a reclamar. Pero ellos no tienen, creo yo, temor a los dirigentes. Les tienen temor a los trabajadores".



"En esta movilización multitudinaria venimos con un solo objetivo: decirle al señor Presidente que no siga con las políticas que hambrean al sector más sensible de nuestra sociedad”.