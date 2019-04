En el final de un encuentro sindical que se llevó a cabo en la sede de Smata, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, convocó a un paro general para el 30 de abril con el respaldo de todo el Frente Sindical, espacio integrado por las dos CTA, Suteba, ATE, La Bancaria y otros gremios menores.

Frente a la militancia sindical congregada en el auditorio del gremio de mecánicos, Moyano aseguró que "la medida que se tomó es importante y hay que hacerla cumplir", al tiempo que les pidió a los trabajadores "hacer el esfuerzo necesario para que quienes nos gobiernan desde adentro y desde afuera sepan que hay un sector del movimiento obrero que no está dispuesto a seguir arrodillado".

Moyano estuvo acompañado por el líder de Smata, Ricardo Pignanelli; el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, y el diputado y referente de la CTA Autónoma, Hugo Yasky. Durante su discurso cuestionó a los principales dirigentes de la CGT que, hasta el momento, se mantienen esquivos a sumarse a una medida de fuerza.





"Es difícil descifrar qué piensan algunos señores que están en la CGT", indicó el líder camionero, al tiempo que señaló: "Han despedido a más de 50 mil trabajadores en empresas de la industria textil y no reaccionan. ¿Qué están esperando? Los gremialistas están puestos al frente de los sindicatos para defender a los trabajadores".

"No se puede aceptar que algunos digan que no es momento de hacer una medida de fuerza. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuando nos empiecen a matar en la calle? En la CGT hay sindicatos que no reaccionan", afirmó. Y agregó: "Faltan dirigentes acá, pero les puedo asegurar que si falta el 20% de los dirigentes, el 98% de los trabajadores está con este sector".

El sindicalista criticó con dureza la gestión de Cambiemos al decir que "hay hombres y mujeres del Gobierno que tienen una incapacidad totalpara tener la responsabilidad que tienen".

En la misma línea les hizo un pedido a los militantes presentes. "Tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo necesario para que, a partir de octubre, (Mauricio Macri) se vaya a la casa o a disfrutar de lo que tiene, que tiene bastante", indicó.