El líder del sindicato de los Camioneros, Hugo Moyano, envió ayer un duro mensaje al presidente Mauricio Macri al que desafió a que lo meta preso si quiere y le advirtió que "no tiene miedo" y que "no lo van a doblegar" en respuesta a la millonaria multa que le impuso el Ministerio de Trabajo por paros rotativos cuando regía una conciliación obligatoria. También afirmó que "este es el gobierno más vergonzoso de la historia; somos el hazmerreír del mundo".



En una conferencia de prensa junto a sus hijos Pablo y Hugo, sostuvo que "el Gobierno nos tiene de enemigos porque evitamos la reforma laboral que iba a llevar a los trabajadores a la esclavitud". "No nos van a doblegar". Hugo Moyano volvió a apelar a esa frase para defenderse de la multa por $810 millones contra el sindicatos de camioneros y vinculó la sanción a un intento de quebrar a los trabajadores.



Tras el paro del 14 de junio, desde el Ministerio de Trabajo anunciaron fuertes multas al sindicato de Camioneros, comandado por Hugo y Pablo Moyano, por no cumplir con la conciliación obligatoria dictada el 5 de junio.



Moyano dio un duro discurso en el que apuntó a Macri, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a la titular del FMI, Christine Lagarde, a la que varias veces en su alocución llamó como "primera ministra" de la Argentina.



"Vamos a rechazar todo lo que tenga que ver con doblegar a los trabajadores. Señor presidente, señora primera ministra Lagarde (sic): no nos van a doblegar", advirtió.



Su hijo Hugo Antonio, abogado e integrante del Consejo Directivo de la CGT, habló de la multa: "Es una multa que no tiene ningún precedente. El Ministerio de Trabajo, para aplicarla, contrató a 6 empresas y lo hizo de manera defectuosa. Y trata de multiplicar la suma de la multa por 182.000 trabajadores".



Sobre un eventual paro por este motivo Moyano dijo que "depende del Gobierno" y disparó: "Si nos quitan esa plata nos quedamos sin obra social".