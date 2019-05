Durante la jornada de este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante el quinto paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, el líder de los camioneros, Hugo Moyano, que a su vez encabeza el Frente Sindical para el Modelo Nacional en el que confluye con Sergio Palazzo, de la Bancaria, y Ricardo Pignanelli, del Smata; envió un mensaje al Gobierno: “Seguiremos con los paros si sigue con estas políticas”, aseguró.

"La contundencia de este paro demuestra el rechazo de los trabajadores a las políticas económicas que generan pobreza en la Argentina. Camioneros pararon todos menos el que manejaba Bullrich. Es lamentable lo que dice el compañero sobre las criaturas que van a la escuela con hambre. Estos paros no se hacen por caprichos sino por necesidad. Bullrich dice lo que se pierde por un paro, pero no dice lo que los laburantes aportamos con el mínimo no imponible mientras ellos pasean de un lado a otro", sostuvo el gremialista.

A su vez, consultado sobre el futuro del movimiento obrero, Moyano avisó: "No sé si será el último o anteúltimo paro si sigue con estas políticas. Es difícil explicárselo a quien nunca pasó hambre y se la gastó en los casinos. Ojalá entienda este mensaje. La alternativa la tenemos en octubre: los trabajadores que se equivocaron en 2015 no lo volverán a hacer ahora".

Por su parte, Palazzo agregó: "Hay millones de calles en el país, solo cortamos seis o siete. En vez de ocuparse del tránsito debería resolver los problemas de los argentinos".

En tanto, Daniel Catalano, referente de ATE, explicó: "No hay que discutir si el paro es o no enorme sino la imposibilidad de organizar la vida con salarios de entre 8.000 y 12.000 pesos. No tenemos la garantía de tener las comidas diarias necesarias. Necesitamos un salvataje económico. Ojalá que Macri escuche a los trabajadores y no a los mercados".

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, habló en nombre del justicialismo bonaerense que preside: "El acatamiento en nuestros distritos es el más alto. Tenemos un fenómeno nuevo: los trabajadores que están en blanco, pero son pobres. No puedo creer que el Presidente, que habló recién por televisión, no les haya dado una respuesta a los trabajadores. Los derechos se ganan en las calles. Ojalá que 2019 sea el último año gobernado por el neoliberalismo".

Eduardo López, de los docentes porteños, manifestó: "Las escuelas están volviendo a convertirse en comedores. Los chicos con hambre no pueden estudiar. Los queremos con la panza llena y el corazón contento para que tengan la cabeza abierta para pensar".

Luego, Omar Plaini, de los canillitas, avisó: "Como Frente Sindical para el Modelo Nacional, vamos a correr todos los riesgos. Vamos a luchar y vencer".

Sobre el final, Pablo Moyano ironizó: "Hugo, preparate que mañana a las 9 de la mañana te toca un nuevo allanamiento". En respuesta, el jefe de los camioneros respondió: "Bueno, los compañeros de prensa están todos invitados".

Fuente: TN