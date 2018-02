Otros tiempos. La imagen es de marzo de 2016, cuando Antonio Caló, Moyano y Luis Barrionuevo anunciaban la conformación de un triunvirato normalizador de la central de trabajadores.

En medio de la sangría de apoyos a la marcha y paro convocado por los camioneros para el 21 de febrero próximo, Hugo Moyano se quejó y aseguró que la administración de Mauricio Macri "está logrando una CGT subordinada". Mientras tanto, siguen bajándose sindicalistas a esa convocatoria, como el secretario general del gremio de Tintoreros, Sombrereros y Lavanderos, Luis Pandolfi, quien ayer anunció que no asistirá. Dos de los tres triunviros de la CGT -Carlos Acuña y Rodolfo Daer- esgrimieron excusas para apartarse de la marcha moyanista, lo cual vino a ratificar el diagnóstico sobre la cruda actualidad de la central obrera.



En un breve contacto con la prensa ayer, el líder de los camioneros también le respondió a funcionarios nacionales que le pidieron en declaraciones a los medios ir a la Justicia antes de hacer una marcha. "Es todo verso todo lo que están diciendo. Cuando la Justicia me reclame voy a ir, porque nunca huí de la Justicia. ¿Ahora a qué me voy a presentar, si no estoy citado para nada, en nada, en absolutamente nada? Todo lo que dicen estos ignorantes es porque están sumándose a este ataque que estamos recibiendo permanentemente del Gobierno", se quejó.



Respecto de la situación de la CGT, "el movimiento obrero está en una etapa de verdadero cabildo abierto", dijo a Télam el líder de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, quien ya adelantó que sus huestes no se movilizarán el 21 por tratarse de una convocatoria "desprolija". "Es una convocatoria desprolija y sectorial. Hay que llamar de una vez por todas a un nuevo Comité Central Confederal y sentar las bases de una agenda de diálogo con el gobierno, en la que el movimiento obrero tenga la iniciativa, a partir de propuestas propias. No es posible estar a la defensiva", afirmó. Otras fuentes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) -que hace pocas semanas abandonaron Sasia y el lucifuercista Guillermo Moser- aseguraron que "lo mínimo que debe hacer Moyano es practicar la coherencia, porque en el último paro de la CGT los ferroviarios pararon y camioneros no". "¿Cómo es posible que Moyano convoque ahora a parar y marchar cuando en la última huelga de la CGT su gremio no lo hizo y nosotros sí? Es toda una contradicción que no estamos dispuestos a cumplir", dijeron voceros del sector.



Por ahora, además de Acuña, se fueron bajando de la convocatoria de camioneros, el gastronómico Luis Barrionuevo, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, el de titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, Antonio Caló, de la UOM, y el jefe de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, entre tantos otros.