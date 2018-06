El líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó ayer con la posibilidad de que la organización gremial que representa y también conduce Hugo Moyano lleve adelante un paro de 72 horas si el gobierno no le brinda una respuesta positiva sobre el pedido de una paritaria que tenga el 27% de aumento.



El sindicalista adelantó que se plegarán al paro general anunciado por la CGT para el lunes 25 de junio y además pararían el martes 26 y el miércoles 27. "Les decimos a los empresarios de transporte que no se dejen presionar por (Jorge) Triaca. Si no tenemos una respuesta esta semana, vamos a parar los tres días", indicó.



Ayer, el gremio de Camioneros realizó un paro de 24 horas con un alto acatamiento que estuvo acompañado por las dos CTA. Por la tarde marcharon a Plaza de Mayo junto a los movimientos sociales, agrupaciones de izquierda, frentes políticos y gremios docentes. Los diferentes gremios avalaron la convocatoria al paro general de la CGT y adelantaron que se plegarán a la medida.