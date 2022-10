Luego del largo conflicto y el acuerdo final del sindicato del neumático con los fabricantes locales, que acordó una paritaria 2022/2023 con un ajuste final que garantice un aumento salarial 10 puntos superior a la inflación que se acumule en los doce meses desde julio 2021 a junio 2022, el secretario del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aumentó la apuesta y aseguró que camioneros pedirá más.

Moyano había anticipado ayer que el conflicto y el acuerdo del Sutna (el sindicato del neumático, conducido por Alejandro Crespo, militante del Polo Obrero) iba a ser “un poroto” al lado de lo que estaba dispuesto a hacer y conseguir camioneros.

Y esta mañana, en una entrevista por CNN radio dijo, en línea con el reciente señalamiento de la vicepresidente Cristina Kirchner, que el “el gobierno debería ser más duro a la hora de controlar la inflación”, además de asegurar que “hay una inflación de 100 puntos” y que por lo tanto “los Camioneros vamos a pedir más de paritaria”.

“Hay sectores que reclaman para ganarle la inflación y otros sectores que sólo reclaman generar más planes: ya no hay posibilidad de implementar más planes y lo que hay que hacer es generar trabajo genuino”, dijo Moyano en el programa “Digamos todo”, en el que se jactó del “poder de fuego” del sindicato de camioneros y advirtió que si no hay acuerdo en paritarias el salario “se peleará en la calle”.

Moyano, sin embargo, ratificó su adhesión al gobierno. “Este es nuestro gobierno y lo vamos a bancar y defender hasta el último día, pero uno tiene una responsabilidad y tiene que marcar cuando fallan cosas en la CGT o pasan cosas que perjudican a los trabajadores”, subrayó, además de reclamarle que sea “más duro” para controlar la inflación.

“El otro día le pedimos al gobierno y al presidente 3 o 4 medidas urgentes: una es un bono o una suma fija, que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren salario familiar por hijo y que eleve de una vez por todas (el piso de) el impuesto al trabajo que es el impuesto a las ganancias”.

Moyano dijo que en la conversación que mantuvo con Alberto Fernández “hablamos de un bono de $20.000 a 30.000 por tres meses, creo que sería un ayuda importante”. El presidente recibió al secretario de los camioneros e hijo de Hugo Moyano, quien también fue secretario de los Camioneros, además de secretario general de la CGT, en una suerte de “desagravio” porque no participado junto a otros dirigentes de la CGT en un encuentro previo, a raíz de lo cual advirtió que estaba dispuesto a alejarse de la central obrera. Sin embargo, Moyano rechazó esa versión. “Hay que ser bolú para pensar que me puedo retirar de la CGT por no invitarme a una cena. Los trabajadores necesitan que la mayor parte de la CGT esté unida”, señaló, aunque sí reconoció que “seguramente a algunos molesto en la CGT”. Pero insistió que “tenemos que tener fortaleza para criticar”.

El líder de los camioneros reiteró que el de los neumáticos fue un “conflicto legítimo” y que el presidente le había pedido que intercediera para “que se firmara este acuerdo de una vez”.

Fuente: Infobae