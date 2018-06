El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que el próximo jueves realizarán un paro general en el marco de las negociaciones paritarias con los empresarios del sector. El sindicalista, que reclama un incremento salarial del 27%, aseguró que la medida de fuerza se realizará sin cortes de rutas.

"Si no dan lo que hemos solicitado, habrá un paro general; la huelga abarca a todas las ramas", informó Moyano, quien estuvo escoltado por su hijo, Pablo Moyano durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede del sindicato de Camioneros.

"Cumplimos con lo que los trabajadores nos han pedido, un paro para reclamar y mantener la posibilidad de vivir con mediana dignidad", amplió el dirigente gremial, que ya había advertido al Gobierno la semana pasada cuando decenas de camiones bloquearon por varias horas la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Moyano, que en los últimos meses acumuló varias causas judiciales en su contra por irregularidades al frente de Independiente, afirmó durante ese encuentro: "¿Hasta cuándo llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación del 30% los trabajadores recuperen un 15%?".

Mañana está prevista una reunión entre ambos sectores, empresarios y trabajadores, en donde se podría desactivar la medida de fuerza si la oferta de acerca al 27% que reclama Camioneros. "Lo que vamos a hacer es un paro, no es un corte de ruta, a pesar de lo que dijo Patricia Bullrich, no vamos a hacer nada que no corresponda y si ellos (en relación a las fuerzas de Seguridad) hacen algo y y lastiman a un trabajador después decidiremos lo que haremos".