Siguen los coletazos por la visita de Christine Lagarde al país: en este caso a cuenta de Hugo Moyano quien, con ironía, la consideró una funcionaria más del Gobierno. "Vino la Primera Ministra de Argentina, porque parece que ha cambiado la Constitución Argentina, tenemos Primera Ministra, que es la señora del FMI a darle órdenes al Presidente (Mauricio Macri) para que cumpla con lo que exige el FMI. El Presidente es sólo un instrumento que utilizan los poderes dominantes para llevar a cabo las políticas de hambre y miseria que están implementando".

Al referirse a la oficina local que instalará el Fondo, Moyano continuó en ese clima: "Pero si la ya la tienen en Balcarce. ¿Para qué van a abrir otra? Esto demuestra la entrega al Fondo. Es vergonzoso y lamentable lo que está pasando con un Gobierno que está entregado a los poderes nacionales e internacionales dominantes”.

Con el vínculo cortado con el Gobierno desde el año pasado, los Moyano vienen sorteando el embate judicial que los tiene en la mira ya sea por malversación de fondos en Independiente, allanamientos en el gremio por la compra y luego venta de inmuebles ubicados en Córdoba y supuestos desvíos de fondo de la obra social y el sindicato. Y este viernes pasado se conoció la multa de casi 810 millones de pesos por haber violado la conciliación obligatoria durante el proceso de negociación paritaria. El Gobierno está decidido a cobrarle y el gremio a no pagar.

"Si hubiera un motivo real para castigarnos tendría que ser la intervención del gremio, pero lo que quieren es la intervención del gremio: se hicieron asambleas y paros y todo lo que sea necesario reclamar cuando las empresas no cumplen. A las organizaciones gremiales les quieren meter una multa y a las empresas que no cumplen nada. Esto demuestra que es un gobierno al servicio de los que quieren apoderarse de la Argentina y en contra de los trabajadores por supuesto”, enfatizó en diálogo con Radio Cooperativa.

A su vez el titular de la Federación se despachó contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca por este tema cuando le recordaron el comentario del funcionario, "no hay espacio para la impunidad, tiene que pagar". Contestó Moyano: "Triaca no puede hablar de impunidad cuando maltrataba a una compañera (por Sandra Heredia -la persona de su confianza que fue puesta en el SOMU cuando estaba intervenido- cuando circularon los audios en los que la insultaba) mete familiares en los gremios que interviene, no tiene vergüenza. Si tuviera dignidad se tendría que haber ido del Ministerio de Trabajo, no tiene ninguna autoridad por todo el desastre que ha hecho como ministro de trabajo.”

Obviamente se despachó contra el Gobierno por la situación económico y se sumó a las palabras del triunviro cegetista, Juan Carlos Schmid de que no descarta un estallido social: "Ellos llevan a la sociedad a protestar porque no le dan respuesta a nadie, solo a los poderes dominantes. El hambre y las necesidades extremas avanzan en el país".

Sobre el peronismo dijo que no se descarta a nadie, de hecho incluyó en la compulsa a Cristina Kirchner, y que el candidato saldrá de internas.