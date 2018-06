Pateó el tablero. "Otros se doblegan con la presión, nosotros nos fortalecemos", disparó Hugo Moyano al comparar el acuerdo de Camioneros y los firmado por otros gremios.

Después de paro del jueves 14 de junio, y en la antesala de otro por 72 horas, el Sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano logró una mejora salarial del 25%, más un bono de fin de año y cláusula de revisión, un acuerdo que perforó la pauta que quería imponer el Gobierno en las paritarias 2018.



Moyano reclamaba 27%, cerró por dos puntos menos pero 7 por encima de lo que avaló un reciente decreto del presidente Mauricio Macri (20%) tras un reclamo de la CGT.



El acuerdo se logró en una negociación directa con los empresarios sin la intervención del Ministerio de Trabajo, por lo cual aún no fue homologado, aunque desde el gremio consideran que "no hace falta" y ya advirtieron a los empresarios que si no respetan lo firmado "que se atengan a las consecuencias".



Con este logro bajo el brazo que tuerce la política oficial en materia salarial, Hugo Moyano anunció que camioneros deja sin efecto el paro que tenía previsto para martes y miércoles próximos, aunque sí mantiene su adhesión al paro general de la CGT del próximo lunes 25 de junio.



"Hago un llamado de buena fe a los que conducen a la CGT para que pongan lo que tienen que poner para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza", señaló el sindicalista al pronunciar un discurso en las escalinatas del acceso a sede de Camioneros.



Según Moyano, el acuerdo implica una suba del 25% en los básicos y en todos los adicionales, entre los que enumeró comida y transporte. Dijo que en ramas como las de Recolección y Combustible esos adicionales son del 20%. También incluye una cláusula de revisión -por si acaso se quedan cortos frente a la inflación- y un bono de diferentes valores según cada rama de la actividad.



"Es un salario que permite vivir con mayor dignidad", dijo comparando el sueldo de los camioneros con los de otras actividades.



Consultado sobre si el Ministerio de Trabajo homologaría el acuerdo, el exjefe de la CGT contestó: "No se necesita. Lo que tiene que hacer Trabajo es tomar conocimiento del acuerdo. La respuesta es concreta: el aumento se logró y hay que pagarlo, le guste o no al ministro, a Macri o a Caputo. Y si no que se atengan a las consecuencias".



El documento firmado por empresarios y Camioneros aún debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo para ser objeto del control de legalidad correspondiente, previo a su homologación, según lo establece la Ley 14.250 para todos los acuerdos paritarios. Fuentes de la cartera laboral que conduce Jorge Triaca señalaron que de este modo que el acuerdo aún no puede ser considerado como definitivo.



En términos salariales, el aumento logrado por Camioneros supera a todos los acuerdos paritarios que hasta acá autorizó el Gobierno: la mayoría se hizo sobre la base del 15%, con respectivas cláusulas de revisión. Es de suponer que si el Gobierno al fin lo autoriza, los gremios exigirán renegociaciones que se aproximen a lo conseguido por Camioneros.