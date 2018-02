El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, adelantó que pedirá una custodia para la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña, quien aseguró "temer" por su seguridad luego de haber presentado una denuncia contra el dirigente por "malversación" de los fondos que administra en el sindicato que encabeza.



A través de un comunicado, el abogado Daniel Llermanos, representante legal de Moyano, rechazó por "infundadas" las acusaciones de Ocaña, y aseguró que el líder gremial le dio "instrucciones para solicitar la custodia para la legisladora tal cual se hizo cuando en el 2011 expresó idéntico temor".



"En esa oportunidad, la propia denunciante rechazó ser custodiada. Moyano afirmó que a lo único que debe temerle esta señora es a su conciencia porque no hace otra cosa que mentir, como quedó demostrado con el rechazo de todas las denuncias por parte la Justicia", apuntó Llermanos.



El letrado sostuvo que Ocaña "mintió cuando ganaba sueldos de la mano de (Francisco) De Narváez; luego con (Néstor) Kirchner y ahora con Cambiemos, que le paga los favores con obra pública para su empresa constructora". "Ocaña triplica su patrimonio, evade impuestos. Por eso le pedimos, como lo hicimos con (Jorge) Triaca -el ministro de Trabajo-, que se autodenuncie".



El lunes pasado, por el canal TN, la legisladora alegó "sentir temor" por su seguridad, y estimó que si algo le sucede "el responsable será Moyano". "Moyano me trató de cucaracha, un insecto que hay que exterminar. Tengo temor porque dentro de su grupo de compañías tiene empresas de seguridad. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos, por eso lo hago responsable si algo me pasa", remarcó Ocaña.