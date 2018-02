Concurrencia. Para el gremio de los camioneros, asistieron alrededor de 500.000 personas. Para los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, hubo 90.000.

Una multitud de argentinos asistió ayer a la marcha en la Ciudad de Buenos Aires convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano, quien pidió que los manifestantes sepan "elegir" y que estén preparados para "cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática".



Desde el palco central ubicado en la avenida 9 de Julio y Belgrano, Moyano dijo que no tiene



"miedo de ir preso; estoy dispuesto a ir preso si la Justicia lo dispone; no tengo miedo a que me maten; estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores".



Hugo Moyano encabezó el acto de protesta en el cruce de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, frente a la cartera de Desarrollo Social, en la ciudad de Buenos Aires.



La marcha convocada por el dirigente camionero contra las políticas del Gobierno nacional concluyó pasada las 15.30 con el discurso del sindicalista, quien dijo que, ante las causas judiciales, se defiende solo "porque tengo pelot...", en un acto que además contó con la participación de sindicatos y organizaciones sociales vinculados con el kirchnerismo y sectores de izquierda, como La Cámpora y el Polo Obrero.



Desde el palco central ubicado en la avenida 9 de Julio y Belgrano, Hugo Moyano aclaró que ante las causas judiciales se defiende solo y le dedicó un mensaje al presidente Mauricio Macri: "No siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad". El acto comenzó pasada las 14.45 con las palabras de uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), Oscar Schmid, quien aseguró: "En estos dos años, lo único que logró este Gobierno es que los trabajadores perdieron poder adquisitivo".



Moyano consideró que "la política económica que se lleva adelante es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, jubilados". El diputado nacional Máximo Kirchner junto a otros legisladores y cientos de militantes de La Cámpora participaron de la protesta. Otra figura kirchnerista que se sumó a la marcha fue el ex juez de la Corte de Suprema Eugenio Zaffaroni.

Para el gremio de los camioneros, principales organizadores de la movilización, asistieron alrededor de 500.000 personas. Para los gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, hubo 90.000, según diario La Nación.

Durante un tramo del discurso que pronunció en el acto, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, citó una frase del premio Nobel mexicano Octavio Paz, que tuvo como destinatario al presidente Mauricio Macri. "Al presidente Macri le digo una frase de un premio nobel mexicano, no recuerdo cuál es: "Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria. Por eso, compañeros, preparémonos los trabajadores cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática", sostuvo. En ese sentido, enfatizó: "Sepamos elegir y aquellos que se pueden haber equivocado, reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país".

En San Juan, frente a la plaza 25 de Mayo, se congregaron en la tarde de ayer manifestantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como también del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre otros. En Buenos Aires, Hugo Moyano cumplió su promesa de convertir la convocatoria de protesta en "la movilización más importante de la historia del gremio", según la agencia oficial de noticias Télam.

Sin insultos. El dirigente camionero Hugo Moyano interrumpió su discurso en tres ocasiones para solicitar a los trabajadores que cesaran sus insultos al presidente Mauricio Macri.

Durante toda la movilización no hubo incidentes, en tanto pudo comprobarse que las fuerzas de seguridad se mantuvieron a prudente distancia del lugar de la protesta, en la que no se hizo mención de futuros paros. El dirigente bancario Sergio Palazzo afirmó que "no es prudente" hablar ahora si puede o no ser a futuro secretario general único" de la CGT. Sin embargo, algunas fuentes gremiales convinieron que existen "avanzadas conversaciones" para lograr "una unidad obrera lo más abarcadora posible", que además podría incluir a dirigentes "de ambas CTA". Télam