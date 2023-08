El cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, insistió hoy en su llamado a "militar" de cara a las elecciones de octubre y a "convencer al 60% que votó a la derecha" en las PASO, y advirtió que si el oficialismo no gana "lo vamos a lamentar todos" y se "vendrán tiempos complicados en el país".

"Hay que salir a convencer a ese 60% que votó a la derecha. Estos tipos van a venir con una política de ajuste y se van a encontrar con una fuerte resistencia en la calle porque con esas políticas es imposible gobernar", afirmó Moyano esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En la misma línea se preguntó: "¿Estos tipos creen que nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras le sacan el trabajo a miles de laburantes? Yo creo que es imposible que hagan lo que dicen porque no se puede gobernar así".

Por otro lado, insistió en la necesidad de "implementar ya medidas" para atender la situación económica de los trabajadores y los sectores más vulnerables, entre las que mencionó el otorgamiento de "una suma fija" que tendría que ser "de 50.000 pesos para los canillitas, los taxistas, los compañeros municipales".

"No hubo una fortaleza del Gobierno para ponerle un freno a los grandes supermercados. Hay muchos laburantes que no llegan a fin de mes, y eso es lo que a uno más le duele", dijo el dirigente sindical y pidió "ponerse las pilas y convencer a los que nos votaron en contra, y a los que no fueron a votar".

"Sabemos que hay un fuerte ataque de los empresarios con la remarcación de los precios. Es necesario que estas medidas que se van a anunciar se empiecen a aplicar", pidió en referencia a la posibilidad de nuevos anuncios.