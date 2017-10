La abogada de la familia de Santiago Maldonado, amigos del joven, integrantes de la comunidad mapuche y referentes de derechos humanos consideraron ayer como "una hipótesis" que el cuerpo hallado en el río Chubut pudo haber sido "plantado" aunque no apuntaron a un sector en particular.



Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, aseguró que "es una hipótesis" que el cuerpo haya sido "plantado" y adelantó que acompañarían el traslado del cadáver a Buenos Aires al expresar "vamos a garantizar la cadena de custodia del cuerpo".



Tras reunirse con el juez federal Gustavo Lleral y la fiscal Silvina Avila, la abogada, manifestó que "el hallazgo fue en el mismo lugar donde ya se hicieron tres rastrillajes".



"El juez fue muy cuidadoso con Sergio (Maldonado) cuando encontró el cuerpo, se lo dijo personalmente", expresó y sostuvo que "son los peritos forenses los que van a determinar por qué el cuerpo aparece en el cuarto rastrillaje".



Consultada sobre si el cuerpo fue "plantado" en el río, la abogada afirmó: "Es una hipótesis, obviamente". Ariel Garzi, amigo del joven y uno de los testigos que presentó la Procuraduría, advirtió que "si el cuerpo llega a ser de Santiago voy a pensar que fue plantado en el lugar, porque aparece recién ahora y además es ilógico que un cuerpo flote 1.500 metros río arriba". "Que aparezca Santiago es la mejor manera para sacarse de encima los problemas de tener un desaparecido en democracia y además limpiar el mal accionar de Gendarmería", expresó Garzi en declaraciones a una radio de Trelew.



La vocera del asentamiento de descendientes de mapuches en Cushamen, Soraya Maicoño, dijo a radio Rivadavia que creía que "fue plantado" el cuerpo hallado en el río Chubut y sostuvo que "hace dos, tres días, no estaba ahí, decididamente".



"Hay un lugar en donde todas las veces habíamos mostrado que era desde donde se lo llevaron (a Maldonado), y desde ahí, está a unos 70 metros río arriba. Decimos que plantaron un cuerpo porque uno se paraba en una loma, alejado del río, y se podía ver el lugar claramente", manifestó.



En ese sentido, afirmó que "hace dos días, tres días, eso no estaba, decididamente no estaba" y dijo que "se hubiera visto porque es un lugar bastante transitado, porque se va a buscar agua continuamente". "No podemos saber cómo apareció el cuerpo ahí, pero seguimos sosteniendo que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería y hablamos de hechos muy macabros y de mucha impunidad", acotó.



El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió que uno de los interrogantes sobre el hallazgo del cuerpo en el río Chubut es si fue "plantado". "El Gobierno tiene que tener evidencia si ese cuerpo es de Maldonado, si lo plantaron, si lo tenían en otro lado. Esto es preocupante, al igual que las cosas, actitudes, vueltas que ha dado el Gobierno para tratar de distraer las investigaciones", expresó.