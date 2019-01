El Instituto Nacional de las Mujeres (Inam) publicó ayer, por primera vez, indicadores que muestran la desigualdad de género que existe en Argentina en varios aspectos sociales y económicos, como la brecha salarial, que beneficia a los hombres en un "26,2% en promedio".



Además, los "Indicadores nacionales de género" tienen en cuenta el trabajo remunerado y el no remunerado (doméstico y de cuidado), y muestran que las mujeres trabajan, en promedio, 57 horas por semana, siete más que los varones. Al desglosar ambos tipos de ocupaciones, resulta que los varones dedican 17 horas por semana al trabajo no remunerado y las mujeres 42, lo que reduce "de manera significativa" sus posibilidades de dedicar más tiempo a un empleo pago.



Los indicadores fueron elaborados por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, que depende del Inam, a partir del concepto de "autonomía", es decir "la capacidad y condiciones concretas de las mujeres para tomar libremente las decisiones que afectan su vida". Mercedes D"Alessandro, autora del libro "Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)", dijo ayer a la agencia de noticias Télam: "Los indicadores no me sorprenden, pero sí la iniciativa de publicar indicadores de género oficiales". D"Alessandro también es referente de la organización Economía Feminista (EF), que publicó diversos informes sobre la desigualdad de género existente en la composición del mercado de trabajo y la percepción de ingresos, entre otros aspectos.