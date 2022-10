Agrupaciones políticas y gremiales convocadas por el Frente de Todos (FdT) repudiaron hoy en San Luis el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.



Cerca de cinco mil mujeres se reunieron en la denominada Plaza de Cristina, en inmediaciones del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta "porque los feminismos no podemos desconocer a compañeras referentes que nos han garantizado derechos a generaciones enteras", sostuvieron.



En un escenario que contó con la participación de referentes de La Cámpora, Movimiento Evita, CTA y Descamisadas, entre otras, las participantes resaltaron la realización del Encuentro luego de dos años a raíz de la situación sanitaria por el coronavirus y su cambio de nombre como un "hecho histórico" construido por los "feminismos populares".



"Pasaron de los discursos de odio a los hechos", alertaron en un documento, y recordaron que "después de tres años nos encontramos nuevamente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con la ley para el cupo laboral travesti-trans Diana Sacayán-Lohana Berkins, con la aprobación del DNI no Binario y un Ministerio de las Mujeres Nacional", enumeraron.



También se pronunciaron contra la represión de "mujeres y niñeces del Pueblo Mapuche en Río Negro", y en ese contexto manifestaron su apoyo a la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.



"Fueron muchos años de debates y el desafío hoy es enfrentar en unidad a las nuevas derechas reaccionarias", advirtieron, y llamaron en ese sentido a estar "todas y todos con Cristina".



Además, destacaron la importancia de lograr una reforma judicial feminista, repitieron el reclamo por la aparición con vida de Guadalupe Lucero Cialone, la niña puntana desaparecida en junio de 2021 en un barrio de esta capital, y el pedido de libertad para Milagro Sala



Por otra parte, anoche La Cámpora organizó en el anfiteatro Ave Fénix de la ciudad de Juana Koslay, a 12 kilómetros de la capital de San Luis, un acto del que participaron la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la diputada nacional Gabriela Estévez (Córdoba), junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.



En tanto, durante la tarde continúan los 105 talleres diagramados para el 35º Encuentro y a partir de las 18 de este domingo tendrá lugar la marcha central que partirá desde el predio de la ex Cerámica para recorrer la ciudad con una distancia de siete kilómetros y medio, y concluir con una peña que se realizara en el punto de partida.