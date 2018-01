La Policía de San Luis, en particular el área que se encarga de proteger la flora y la fauna en esa provincia, realizó un operativo en un espejo de agua de la localidad de San Francisco donde un sanjuanino realizaba la práctica de pesca sin la documentación de rigor.

Según publicó el portal El Chorrillero, el operativo fue en el dique Las Palmeras y el aficionado sanjuanino (no se lo identificó) tenía la autorización pero no su documento de identidad y como consecuencia no pudo continuar con la actividad, secuestrándole algunos elementos.