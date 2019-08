Un bailarín ruso que golpeó a su pareja el fin de semana, durante las semifinales de la categoría Escenario del Mundial de Tango en la Usina del Arte, fue descalificado por la organización. La agresión, según relataron testigos, se produjo una vez que habían finalizado la ronda de baile. La mujer no hizo la denuncia.

El Movimiento Feminista de Tango dio a conocer lo ocurrido a través de un posteo en su cuenta de Facebook. Fuentes de la organización del encuentro confirmaron que la agresión sucedió. Y agregaron que el descalificado fue el bailarín. Además, aseguraron que a ella no la descalificaron y que en todo momento buscaron "contenerla y acompañarla".

Este lunes, el bailarín, Kirill Parshakov, subió un video a su cuenta de Facebook. En su perfil se lo ve junto a su compañera, que no habla. Comienza relatando que, luego de tres años sin presentarse por el nacimiento de su hijo, volvieron al Mundial para cumplir el sueño de competir.

En el relato menciona los nervios, el esfuerzo por los ensayos y afirma que, aunque no pudieron trabajar como a ellos les gusta, siguieron adelante. Luego se refiere al episodio del domingo. Dice que luego de bailar tuvieron una discusión porque la danza, con la música de Queja de bandoneón, no salió como ellos querían. Luego asegura que sus emociones fueron "incomprendidas" por los organizadores, y afirma que este aspecto fue el que los llevó a la descalificación.

Este lunes volvieron a verlos en los espacios en los que se lleva a cabo el Festival y Mundial, que el martes y miércoles por la noche definirá a los campeones de las categorías Pista y Escenario en el Luna Park.

Ana Zeliz, integrante del Movimiento Feminista de Tango confirmó a Clarín que, una vez que estuvieron al tanto de lo ocurrido, le ofrecieron a la bailarina hacer la denuncia correspondiente, pero ella no quiso.

"Si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten. Pedimos una reunión con los organizadores y nos recibirán este jueves", contó Zeliz, y agregó: "La idea es ver cómo conseguimos una sociedad menos violenta. Queremos aportar una nueva mirada sobre estas cuestiones".