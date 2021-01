El titular de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén García, reclamó hoy la convocatoria a una paritaria nacional para determinar un piso salarial en todo el país, lo que permitiría que cese "el actual pago de 3 o 4 mil pesos en muchas provincias".



El dirigente sostuvo en un comunicado la necesidad de terminar con "el pago de haberes que en muchas jurisdicciones oscila entre los 3 y 4 mil pesos", y explicó que "la geografía del trabajo municipal es muy diferente, ya que existen variadas escalas salariales y de contratación laboral, inclusive en una misma provincia", aseguró.



García reclamó al Gobierno la creación del Consejo Nacional de Empleo Municipal Decente, que es "una suerte de paritaria nacional para regular la actividad y es muy parecida a la de los docentes", y detalló que el proyecto fue elaborado por la CTM y presentado al ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



El sindicalista, quien representa a unos 600 mil empleados y obreros comunales de las 23 provincias, reclamó discutir ingresos y condiciones laborales para que cese "la precarización que, en muchos casos, es indignante".



"La propuesta contempla la creación de un fondo para asistir a los municipios o comunas que no tengan los recursos para alcanzar ese piso salarial. La pandemia de coronavirus agravó la situación de los municipales, que en muchos distritos la combaten sin los elementos necesarios. Se imponen políticas provinciales y nacionales para destinar aportes especiales a los Gobiernos locales para que haya soluciones estables", afirmó.



Sostuvo que "los municipales fueron declarados esenciales, pero perciben un salario miserable", lo que atribuyó a que "los intendentes se abusaron de la emergencia sanitaria para no respetar en sus comunas la legislación laboral", indicó el documento.



"En Buenos Aires, algunos intendentes de Cambiemos atribuyeron los problemas a supuestos retrasos en la coparticipación provincial. No es cierto, y puedo asegurar que el gobernador Axel Kicillof envió mucho dinero, sin distinciones políticas", concluyó.



El dirigente también encabeza la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que representa a unos 200 mil municipales en todo el territorio provincial.