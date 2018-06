Diputado. En 1989, Caputo fue electo diputado nacional, mandato durante el cual presidió la Comisión de Relaciones Exteriores.

El excanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, falleció a los 74 años, tras pasar varios días internado, según confirmaron ayer fuentes partidarias de la Unión Cívica Radical (UCR), la agrupación a la que perteneció.



El deceso del emblemático Caputo se produjo el martes en la noche en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado a causa de un cáncer, dijeron fuentes radicales.



El diplomático era licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y también había realizado estudios en la Fletcher School of Law and Diplomacy, en Boston, y en La Sorbona, en París.



Durante su gestión como canciller entre 1983 y 1989, Caputo se destacó por firmar el tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile que dio fin al conflicto del Canal del Beagle y también promovió los acuerdos con Brasil y Uruguay, los que constituyeron las bases para conformar el bloque del Mercosur.



La trayectoria política de Caputo encontró en la firma de ese tratado, el 29 de noviembre de 1984, un hito fundamental, retratado en una imagen de la rúbrica de ese acuerdo, ante la mirada del papa Juan Pablo II, que fue mediador en ese conflicto con Chile. El entendimiento por el Beagle, un diferendo que había dejado a la Argentina y Chile al borde del conflicto bélico, tuvo apoyo popular en un plebiscito que el 25 de noviembre del mismo año coronó el respaldo de la población argentina.



Su gestión al frente de las relaciones exteriores argentinas derivó en otros acuerdos que redundarían en decisiones claves para la región. Caputo selló acuerdos con Uruguay y con Brasil que llevaron más tarde a la conformación del Mercosur.



Entre sus gestiones se cuentan las de la promoción del Grupo Cartagena, también en 1984. En esa ciudad colombiana, Caputo fue uno de los cancilleres que buscaron una acción conjunta de los países deudores frente a los acreedores de la deuda externa.



En 1988 lo eligieron para presidir la 43´ Asamblea General de Naciones Unidas. En 1989 fue electo diputado nacional, mandato durante el cual presidió la Comisión de Relaciones Exteriores. Una década después, en 1999, fue precandidato a jefe de gobierno porteño por el Frepaso, candidatura que perdió en una interna a manos de Aníbal Ibarra. También estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación durante el gobierno de la Alianza, cargo al que renunció.



Entre 2006 y 2009 fue secretario para Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos. Tras su paso por el gobierno de Alfonsín, Caputo continuó siempre presente en numerosas definiciones sobre temas internacionales que importaban a la Argentina.



Su voz fue permanentemente consultada por expertos y era muy respetado por sus colegas. "Si ajustás, te matan los piquetes, y si no, te mata la realidad", fue una de sus frases en un reportaje el 31 de mayo. La UCR, desde su Comité Nacional, subrayó en su cuenta de Twitter: "Recordaremos por siempre su impecable gestión".