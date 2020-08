Solange Musse, la joven enferma de cáncer a la que su papá no pudo visitar por las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, murió esta madrugada en Córdoba. En las últimas horas se había descompensado, había sido derivada desde Alta Gracia hasta el Sanatorio Allende, en donde murió en las primeras horas de este viernes.

Pablo Musse confirmó la triste noticia: “Mi hija falleció hoy a la mañana. Quiero informarle a las autoridades que el resultado del hisopado dio negativo y no pude ver a mi hija”, agregó.

El martes, la historia de Pablo se hizo pública cuando recurrió a los medios para relatar que, pese a haber tramitado los permisos que le habían indicado, a él y a su cuñada los hicieron regresar a Neuquén sin poder llegar hasta Alta Gracia.

“Mi hija tiene cáncer desde hace 10 años. Yo sé lo que es la fase cuatro y quiero verla ahora para después no verla más. Yo creo en Dios pero hace rato que venimos acompañando este proceso y se lo que implica", había dicho el hombre. Tres días después, él mismo comunicaría el fallecimiento de la joven a la distancia, sin haber podido reencontrarse con su papá.

El hombre había presentado la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada Paola. La mujer, que tiene domicilio en Alta Gracia, estaba en Neuquén al momento de la declaración de la pandemia y solicitaba regresar a su hogar. Tiene una discapacidad motriz, por lo cual debe usar silla de ruedas.

Entre los requisitos que le pedían del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso. Pablo avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar haciendo el aislamiento correspondiente dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija que padece una patología.

Finalmente, el hombre recibió el resultado del análisis, pero el negativo llegó tarde.