Vacaciones trágicas. Carla Vallejo Blanco tenía 29 años.





Una joven correntina de 29 años murió al caer el helicóptero en el que viajaba junto a otras cuatro personas sobre las aguas del East River de Nueva York, mientras realizaba un tour fotográfico en esa ciudad, adonde había llegado de vacaciones con una amiga.



El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando la máquina perteneciente a la firma Liberty Tour se precipitó a las congeladas aguas por causas que se procuran establecer y fallecieron sus cinco ocupantes, mientras el piloto fue rescatado ileso.



La joven, identificada como Carla Vallejos Blanco, residente en la ciudad de Corrientes, había llegado a Nueva York de vacaciones junto con su amiga Guadalupe del Arca quien no abordó el helicóptero y se quedó esperando en la plataforma.



El cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, dijo a Télam que "el accidente ocurrió la noche del domingo y a las cuatro de la madrugada hora argentina lo informamos a la familia". "Es un momento terrible para ellos y estamos tratando de darles contención y tranquilidad en circunstancias que son las más difíciles que una familia tenga que sobrellevar, como lo es la muerte de un hijo", aseguró.



Por otra parte, mencionó que "éstos accidentes no ocurren con frecuencia". "Estos viajes son seguros, son tradicionales en Nueva York, mucha gente los toma para hacer fotos al atardecer", sostuvo.



Explicó que una de las hipótesis más fuerte que se trabaja sobre la causa de la caída del helicóptero es que una mochila de los ocupantes pegó contra alguno de los controles y rápidamente la máquina perdió estabilidad", detalló.



En este punto agregó que la policía "no ha confirmado nada todavía, está haciendo los peritajes de los elementos que sacaron del agua y lo llevaron a analizar".



El cónsul destacó que los familiares de Carla no confirmaron aún si viajarán a Nueva York. "Igual, nosotros nos haremos cargo de todo. Les daremos contención y ayudaremos en los trámites, es nuestro deber. Queremos que la familia se sienta contenida y no sumar una preocupación adicional a la gran tristeza que tienen", afirmó el cónsul.



Carla se había recibido de Licenciada en Publicidad en la Universidad de la Cuenca del Plata y vivía en pleno centro de la capital correntina.



La joven había viajado de vacaciones a Nueva York, con su amiga quien quedó esperando en tierra mientras ella participaba del tour fotográfico en helicóptero. Habían llegado el miércoles pasado, preveían quedarse una semana y realizaban actividades turísticas.