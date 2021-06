Manuel Moya tenía 66 años, vivía en Catamarca y falleció de coronavirus, por error cremaron su cuerpo y ahora su hija Florencia no tiene manera de reconocer si ese era su padre.

Todo se inició la semana pasada cuando el hombre fue al Sanatorio Pasteur de su provincia para hacerse atender por problemas renales y terminó internado por ser un supuesto caso de Covid-19.

La familia se enteró de esto a través de un aviso del personal de salud y desde entonces el estado de salud por coronavirus se agravó y debió ser pasado a terapia intermedia.

La hija pudo seguir en contacto con su padre a través del celular, pero este lunes 21 de junio a las cuatro de la mañana, la llamaron desde el sanatorio para que lleve el documento de Manuel Moya. La joven pensó que había muerto, pero le dijeron que no. Sin embargo horas más tarde le confirmaron que sí había fallecido.

Cuando toda la familia se dispuso para ir a la morgue a reconocer el cuerpo se lo negaron y entonces comenzaron los trámites para el sepelio.

Para sorpresa de todos, el hombre encargado de retirar el cuerpo de la morgue, le advirtió a Florencia que dentro de la bolsa mortuoria estaba el cadáver de una mujer.

Completamente enfurecida, la joven fue hasta la clínica para que le den una explicación de lo que estaba ocurriendo: “Me dijeron que había habido un error y que al cuerpo de mi papá ya lo habían cremado. Pero lo peor de todo es que pedí revisar los libros del sanatorio y ese día murieron tres personas, pero hay solo dos cuerpos. Me puse en contacto con una de las familias y me dijo que efectivamente ellos habían hecho una cremación y ahora tenemos la duda de quién es. Desconfío de todo. Estamos desesperados porque no podemos despedirnos”.

Indignada, Florencia grabó un video que fue enviado a TN, para que otros familiares de víctimas revisen los cuerpos: “Esto no le tiene que pasar a otra persona. Que horror. Lo que han hecho no tiene nombre. Nadie nos da bolilla, nadie nos responde ni nos da una solución. Les pido por favor a todos los parientes de enfermos con covid se fijen en los cuerpos que les entregan. Exijan que se vea la cara de la persona que le están entregando”