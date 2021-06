Murió el consultor y analista político Jorge Giacobbe. La información fue difundida por su hijo, Jorge, que publicó una emotiva carta en sus redes sociales. Se inició en la actividad de consultoría en 1992 y era el presidente de Giacobbe & Asociados Opinión Pública S.A. desde el año 2000. Había estudiado Economía en la Universidad de Morón y Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

En el ámbito privado fue presidente de JIM Publicidad (vía pública), presidente del directorio del Diario La Calle (Río Cuarto, Córdoba), presidente del directorio EMCOMAT SA, presidente de la Consultora Imagen SA, y socio gerente de la consultora Germano & Giacobbe SRL. En la esfera pública fue Subgerente de Resguardo Patrimonial de YPF (1984-87) y Auditor de la Comisión Revisora de Cuentas de las Empresas del Estado del Honorable Senado de la Nación (1975-76).

Era miembro del Consejo Asesor de Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Fue fundador de Consenso de Argentina y de El Club del Puente. Se especializaba en análisis de opinión pública y consultoría política. Participó como coautor del libro “Trastienda de una Elección” (Fundación Konrad Adenauer), como editor del libro “Marketing Político”, de Carlos Guzmán Heredia, y fue prologuista de “Prensa y Comunicación”, de Adriana Amado Suárez.

“De los dolores profundos pero imaginables de la vida, me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida”, dice el texto y agrega: “Además de mi padre fuiste mi compañero. Mi amigo, socio, formador, compinche y referencia. Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias”.