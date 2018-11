La niña wichi de 13 años y desnutrida, a la que le hicieron una cesárea de urgencia, murió en la tarde de este miércoles en la terapia intensiva del Hospital Perrando, en Chaco. El martes había muerto su bebé, que al nacer pesó poco más de 1 kilo. Sufrió un falla multiorgánica porque su cuadro era de extrema gravedad: anemia, desnutrición crónica, neumonía. Desde la provincia de Chaco reconocieron que todos los derechos de esta niña fueron vulnerados. Y que el Estado estuvo ausente.

"Todavía no llegamos a todos lados. No alcanza con lo que hacemos. Y en el caso de esta niña se ve claramente, todos sus derechos han sido vulnerados", dijo a Clarín Liliana Ensina, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia. Fue pocas horas antes de que se conociera la muerte de la menor. "Se debe trabajar más fuerte en esa zona. El sistema tiene falencias, y no había detectado el caso de esta niña", explicó Julieta Tayara, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Lourdes Polo, abogada de la guardia feminista de Católicas Por el Derecho a Decidir, dijo que "hay responsabilidad del Estado chaqueño por violencia (acto por omisión) y por violar todo los derechos fundamentales: libertad reproductiva, acceso a la salud y a la educación".

La niña no iba al colegio. Vivía con su pareja en el paraje el Sauzal, en el Impenetrable. El viernes pasado, una tía de 20 años la acompañó hasta el puesto sanitario porque tenía fiebre. El médico que la vio la derivó al hospital más cercano, el Bicentenario de Castelli. No fue suficiente, desde allí la trasladaron al Perrando de Resistencia. La niña, con una infección generalizada, fue directo a terapia intensiva. Una ecografía confirmó el embarazo de 28 semanas.

El martes se realizó una cesárea por el deterioro y riesgo de salud materna y fetal. El bebé sólo vivió unas horas. Tenía infección connatal, 30 semanas de gestación y un 1,300 kilo de peso. La niña apenas arañaba los 40 kilos. Su estado era crítico. Su tía la acompañó. Su madre murió dos años atrás por una infección respiratoria. Su padre nunca estuvo, o siempre estuvo ausente. Su abuela, que vive a unos metros suyo, cuida de su hermanita de 4 años. Ahora apareció un abuelo. La pareja de la niña nunca se presentó.