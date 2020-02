Una pequeña de un año y once meses que vivía en el paraje Santa María, del norte salteño, murió ayer en el hospital de la localidad de Santa Victoria Este, por un cuadro de infección respiratoria y desnutrición, y se convirtió en la octava víctima en el marco de la emergencia sociosanitaria, en lo que va del año.



Fuentes gubernamentales informaron que se trata de una niña de un año y once meses, que había sido detectada en un mapeo que se realizaba sobre el territorio, en el paraje Santa María.



La pequeña, que pesaba 7,270 kilogramos y pertenecía a una comunidad wichi, presentaba un cuadro de desnutrición leve, además de una infección respiratoria, por lo que la trasladaron de urgencia al hospital de la localidad de Santa Victoria Este, que está a 510 kilómetros al norte de la capital provincial.



En una primera instancia, la paciente reaccionó bien a la medicación, pero hoy se le complicó la salud e hizo un paro cardiorrespiratorio del que los profesionales médicos no pudieron sacarla, según detallaron los voceros.



De esta manera, ascienden a ocho los niños que murieron desnutridos y deshidratados en lo que va del año, en el norte salteño, por lo que fue declarada la emergencia sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán.