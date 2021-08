Yasmín Flores, una joven de 31 años, falleció una semana después de realizarse una cirugía estética de liposucción. Ahora su familia denunció al cirujano plástico Roberto López por "mala praxis" y lo acusa de "operar borracho y drogado". Habría más víctimas.

Lucas Gozález, pareja de Yasmín y padre de su hijo de cuatro años aseguró que en la causa en que los representa el estudio jurídico del doctor Matías Morla, hay testigos que están dispuestos a declarar, que sostienen que "el médico operaba borracho y drogado". Además, habría otra víctima que murió a manos del mismo médico al realizarse la misma operación estética que se hizo Yasmín.

En esa línea, Lucas habló con este medio y afirmó que todavía "no puede creer lo que está pasando". Según relató, su pareja Yasmín se contactó con el médico a través de la red social Instagram, "donde tenía buenos comentarios". De acuerdo a lo que contó Lucas, la mujer había decidido realizarse una liposucción luego de los dos embarazos que había tenido.

Así fue que pactaron una consulta con el médico en su clínica privada ubicada en Perón y Callao, en el barrio porteño de Congreso. A los 15 días de ese encuentro, precisamente el martes 20 de abril, Yasmín se realizó la operación. Aunque en apariencia todo indicaba "que había salido bien", a los pocos días ella manifestó sentirse "muy dolorida".

El viernes siguiente a la cirugía, Yasmín fue a la clínica a que le sacaran los drenajes. Allí el cirujano le dio el alta "diciendo que el post operatorio estaba cursando de manera perfecta" y no había ninguna complicación. "Según el médico estaba todo bien, pero ella insistía con que le dolía mucho", contó Lucas.

Aunque en los días siguientes mostró una leve mejoría en cuanto a los dolores que venía padeciendo, el martes 27 de abril "se despertó muy descompuesta". "No podía respirar. Yo no sabía que hacer", dijo Lucas, quien desesperado por la situación llamó al cirujano.

"Me dijo que seguramente le había bajado la presión, minimizando la situación", contó Lucas. Y como no podía atenderla en ese momento, le dijo que la llevara a una guardia.

"La estoy llevando a la guardia del Sanatorio Modelo de Caseros y se me desvanece en el camino. Fue terrible", expresó Lucas. "Seguía desvanecida, no reaccionaba. Se me estaba muriendo", agregó. Al llegar a la clínica, pese a los esfuerzos médicos por reanimarla, a los 15 minutos le informaron que había fallecido por una “trombosis pulmonar”

En la búsqueda por reclamar justicia, la familia de Yasmín se contactó con el estudio jurídico del doctor Matías Morla para iniciar acciones legales contra el cirujano, a quien denunciaron por mala praxis, aunque cuando junten las pruebas correspondientes será imputado por homicidio.

"Eramos una familia perfecta, tenía todo resuelto con Yasmín, que era una compañia tremenda. No sé cómo seguir, lo único que me puede aliviar es que este tipo vaya en cana y pague lo que tenga que pagar por el daño que hizo, y que no toque más a nadie", dijo Lucas a este medio angustiado por la perdida de Yasmín.

Por su parte, Morla expresó: “El dolor de la familia es inmenso, no hubo el más mínimo gesto por parte del profesional quien ni siquiera visitó personalmente a Yasmín cuando se descompensó”.

“Estamos presentando una denuncia penal contra el cirujano. Queremos ayudar a la familia de Yasmín para que tengan justicia porque ella solo fue por una cirugía estética y terminó encontrando la muerte. Estos casos no deben pasar, pero sin embargo cada vez hay más".