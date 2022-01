Un escalador alemán murió y una mujer austríaca sufrió graves heridas al ser sorprendidos por una avalancha de nieve mientras Intentaban escalar por una ladera del monte Fitz Roy, en la localidad santacruceña de El Chaltén, sobre la cordillera de Los Andes, confirmaron hoy fuentes de Gendarmería.



El hecho ocurrió ayer en el cerro conocido como Aguja La Guillaumet, de 2.750 metros, una formación próxima al Fitz Roy, de 3.405 metros, la más ascendida por los escaladores con experiencia.



Hasta el momento las autoridades no dieron a conocer las identidades de las víctimas. La mujer fue rescatada y trasladada con graves heridas al hospital Cemit de El Calafate.



El cuerpo del ciudadano alemán fue hallado sin vida hoy y trasladado al El Chaltén a través de un operativo en el que participaron integrantes de Parques Nacionales, Comisión de Auxilio, Centro Andino y Gendarmería.



Los escaladores fueron arrastrados por una avalancha de nieve y piedra que les ocasionó severas heridas, mortales en el caso del hombre, según manifestó otro andinista que observó el accidente y dio alerta a las autoridades.



Poco después se activó la búsqueda con equipos de rescate y un helicóptero del Ejército Argentino, que trasladó a la mujer a El Calafate esta madrugada.



Un tercer turista que estaba en Cerro Fraile avisó que ambos tenían heridas graves y no contaban con sistema de comunicación.



Tres equipos comenzaron la caminata hacia el lugar, que incluyó unos 5 kilómetros de gran dificultad, y gestionaron la utilización de un helicóptero.



La aeronave del Ejército Argentino partió poco después de las 5 de hoy desde la Sección Aviación de Ejército 11 de la Fuerza Aérea en Río Gallegos, y tras unas tres horas de vuelo pudo trasladar a la mujer herida y apoyar la búsqueda de su compañero en la montaña.



La aguja Guillaumet está considerada como una cumbre menor pero no fácil, fundamentalmente por las condiciones climáticas que pueden producirse.