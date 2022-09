El policía que había sido atacado a golpes por delincuentes que lo asaltaron y le robaron su bicicleta y sus zapatillas en la ciudad de San Luis, murió en las últimas horas en el hospital donde se hallaba internado en grave estado desde hacía una semana, informaron ayer fuentes sanitarias.



En tanto, esta madrugada la Policía desplegó cuatro allanamientos y detuvo a un joven de 20 años, quien está acusado de haber participado en el crimen del oficial ayudante Diego Gatica (39), y se suma a otros cuatro sospechosos que ya habían sido aprehendidos días atrás.



Los cinco detenidos, tres menores y dos mayores, quedaron a disposición de las fiscales de San Luis María del Valle Durán y Virginia Palacios, acusados del delito de "homicidio en ocasión de robo", que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.



Otras dos personas que habían sido detenidas el martes de las semana pasada fueron liberadas por decisión judicial.



"Acá no se ha detenido y se libera por liberar o porque queremos manipular las cosas, sino que tenemos que ser serios con la investigación y valernos de toda la normativa”, dijo la fiscal Palacios.



Ante el desenlace, vecinos e integrantes de la fuerza de seguridad convocaron hoy a las 17 frente al Correo Argentino de esta capital, a una marcha para pedir justicia por Gatica y más seguridad y para que "esto no vuelva a ocurrir", afirma la convocatoria publicada en las redes.



El oficial ayudante Gatica, que prestaba servicio en la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), fue asaltado el lunes de la semana pasada cuando paseaba en bicicleta por la Avenida Eva Perón, de la capital provincial, y fue sorprendido por delincuentes que le robaron sus zapatillas y huyeron en la bicicleta.



Según la investigación, el policía, quien se hallaba fuera de servicio, recibió golpes en la cabeza, con piedras y patadas, por lo que fue internado en el Hospital Ramón Carrillo, donde finalmente falleció a causa de las lesiones.



Tras el fallecimiento de Gatica, la justicia ordenó esta madrugada cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad capital donde fue detenido un sospechoso, quien se cree que es el autor del crimen.



"No hay palabras que puedan expresar el dolor que nos deja la noticia de la partida del joven oficial de la policía, Diego Gatica. Víctima del odio, la deshumanidad y una brutal violencia. Mis condolencias a su familia, amigos y familiares", manifestó en el posteo de su cuenta de Facebook el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saá.