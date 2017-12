Una mujer murió al caer desde más de 120 metros cuando realizaba un vuelo con parapente. El cuerpo de Natalia Vargas fue encontrado a más de 200 metros de la zona donde había despegado en las alturas del cerro San Javier, al oeste de la capital tucumana. La mujer de 28 años, que es oriunda de la sureña ciudad de Concepción, es médica y había vuelto a la provincia para pasar las fiestas ya que se encontraba realizando su residencia en Alemania.

Las primeras informaciones señalan que el hecho ocurrió pasada las 16 de ayer cuando la mujer se encontraba volando sobre la zona serrana. Al parecer habría sufrido un ataque de pánico y sin querer habría presionado uno de los dispositivos de seguridad que sujetaba su cuerpo con los arneses del piloto, ya que el vuelo se realizaba con un instructor. Pero esta versión habría sido negada por allegados a la joven médica ya que ella ya había realizado este tipo de actividad previamente.

Aseguraron que no era la primera vez que hacía esto por lo que no entienden que pasó en el aire. Además consideran que hubo algo que falló en el equipo porque no creen que alguien se suelte con tanta facilidad del parapente. Equipos de rescate de la policía provincial y del servicio de emergencias local apenas conocida la noticia realizaron un operativo de búsqueda de la mujer hasta encontrarla una par de horas después.



La joven era hija de un ex concejal de la ciudad de Concepción, Juan Jose Vargas. Hace pocos días, Sebastián Cárdenas protagonizó una impactante caída en parapente en Catamarca, pero logró salir prácticamente ileso, y él mismo narró su experiencia.