Una fisicoculturista argentina falleció en la madrugada de este sábado en Brasil, horas después de haberse clasificado subcampeona en un certamen que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo.

La mujer, de 30 años, fue identificada como Johana Colla, madre de dos hijas y oriunda de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La confirmación de su deceso la dieron sus allegados a través de las redes sociales.

Si bien se esperan los resultados de la autopsia correspondiente, la mujer habría fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.

Colla se quedó con el segundo puesto en su categoría, Womens Physique, y tras la obtención de la medalla subió un video en el que se la veía exultante.

Además, recientemente Colla se había consagrado subcampeona argentina, en su categoría de culturismo, en un certamen que se desarrolló este año en Villa Carlos Paz.

En las últimas horas, su sobrina, Daniela Colla, realizó un pedido en las redes sociales. “Pido por favor que no estén preguntando qué le pasó porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir”

“Necesitamos la ayuda de ustedes para poder despedir como se debe a mi tía Johana Colla. Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela”, agregó Daniela Yael Colla, donde pidió colaboración económica.