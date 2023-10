El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó hoy miércoles en el Encuentro Federal Pyme en CAME, en el que participa con una cobertura especial Diario de Cuyo. que desde el lunes regirá un incentivo exportador para el sector pyme, y aseguró que su proyecto tras las elecciones es simplificar el sistema tributario, aumentar los incentivos exportadores y robustecer la acumulación de reservas para fortalecer la moneda nacional.



"Una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja, desde el lunes las exportaciones pyme también tienen el incentivo de ingreso de Contado con Liquidación de 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que acelere el proceso de exportaciones argentino", dijo el ministro al disertar esta mañana .



Señaló que el objetivo central es "robustecer nuestra acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y fortalecer el crédito", y afirmó que tras las elecciones "vamos a seguir en el camino de tasa de interés negativa" para inversiones productivas.



En este contexto, destacó la medida ya vigente de blanqueo laboral que permitirá que en "los próximos dos años cada empleo nuevo que generen no pagará cargas sociales, y además permitirá en caso de trabajadores informales reconocerle hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador sin sanción penal ni tributaria".



Por otra parte, dijo que "todo régimen de nuevas exportaciones que ponga en marcha cada una de las pymes estará eximida del pago de impuestos internos, porque es la mejor forma de agregarle competitividad a las exportaciones pymes".



Afirmó que Argentina tiene "grandes problemas a resolver", entre ellos "el vinculado a la salida de dólares que es mayor que la entrada de dólares a lo largo de nuestra historia con crisis recurrentes", y que esto "centralmente está planteado en que a lo largo de los años no hemos elegido tener un camino exportador consolidado".



Se refirió además al objetivo del "orden fiscal, hemos planteado al Congreso para el año que viene 1 punto de superávit como proyecto de Presupuesto", y observó que actualmente "el grueso de los beneficios tributarios y presupuestarios no están puestos en quienes generan casi 70% del empleo en Argentina sino que están puestos en quienes generan 30% del empleo en Argentina".



"El primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre es reformar el sistema tributario en Argentina, primero con simplificación, segundo con un acuerdo federal", y que "el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en quienes más pueden, en las actividades especulativas y el menor esfuerzo tiene q estar sobre aquellos que generan trabajo, que producen y sobre aquellos con menor capacidad de consumo".



"Esa tiene que ser una de las primeras grandes reformas de la Argentina, acompañada del uso de la moneda digital como nuevo mecanismo de funcionamiento de nuestra economía", porque "más de 40% de la economía argentina funciona de manera informal", concluyó.