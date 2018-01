Terminada la audiencia de apelación, la Justicia confirmó la prisión preventiva de Nahir Galarza. Los abogados defensores de la joven --acusada de matar con dos tiros a su novio Fernando Pastorizzo-- habían pedido que le otorgaran la prisión domiciliaria con la colocación de una tobillera electrónica, pero fue rechazado por un tribunal de segunda instancia.



Nahir estuvo presente en la audiencia en la Cámara de Gualeguay, donde funciona el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad. Hasta allí fue trasladada por una comitiva policial femenina desde la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú, donde pasa sus días en una celda de 2x4.



En la audiencia participaron los abogados defensores de la joven, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, quienes pidieron que le otorguen la prisión domiciliaria con la colocación de una tobillera electrónica. Por su parte, los abogados querellantes Rubén Virué --por parte de la madre de la víctima-- y Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo --por parte del padre--, solicitaron que se mantenga la prisión preventiva de 60 días que había requerido el fiscal.



"Sigue con la prisión preventiva, durante 60 días, alojada en el mismo lugar donde estaba institucionalizada en este momento", confirmó a TN Sebastián Arrechea, abogado querellante del padre de la víctima. "No se hizo lugar a los argumentos y los agravios efectuados, materializados, por la defensa técnica en el escrito de la apelación y obviamente profundizados en la audiencia", agregó en la puerta del Tribunal.





Minutos antes de la audiencia, Arrechea adelantó a Clarín que "nos oponemos rotundamente al pedido de la defensa de que se modifique la prisión preventiva a prisión domiciliaria con tobillera. No queremos eso. Entendemos que no están dadas las condiciones y no van a estar ni ahora ni después. Tenemos los fundamentos".