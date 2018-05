Nancy Dupláa, una artista identificada con la gestión K criticó duramente a Cambiemos y al ser consultada sobre un aspecto que le haya gustado sobre este Gobierno, no logró encontrar ninguno.

Durante el programa PH, Podemos Hablar, la actriz fue cuestionada por Alejandro Lerner en un juego denominado preguntas cruzadas, en el que dos personajes se interrogan mutuamente. Durante la trivia, el músico le pidió que enumere una cuestión que no le haya gustado del kirchnerismo que ella defiende y una medida con la que concuerde con él, por estos días, oficialismo que repudia.

“Quedaron muchas cosas inconclusas. El tema del aborto legal es una cuenta pendiente fundamental. También algunos temas de comunicación donde en el último tiempo todo es desordenado y confuso, donde hubo una fuerte pelea“, dijo Dupláa en una crítica por demás liviana sobre la gestión K.

“¿De la corrupción nada?“, la interrogó la periodista Debora Plager, casi como llamándole la atención. “Si, en esos casos la mayoría están presos. No todos, pero seguramente la mayoría están presos“, respondió la actriz.

Luego llegó el momento de marcar al menos un aspecto positivo del Gobierno de Mauricio Macri, pero no encontró ni siquiera uno y responsabilizó a la actual gestión de haber matado “a un mapuche por la espalda“.

“Es difícil encontrar algo que me guste. No me gustan muchas cosas que pensé que nunca más iban a suceder. Cosas que fueron diezmadas. Ir por los gremios, las fabricas, los jubilados, el poder adquisitivo de la gente. Me cuesta mucho porque son cosas profundas para mi, como matar un mapuche por la espalda. Esas cosas a muchos funcionarios kirchneristas no se lo hubieran perdonado“, consideró Dupláa.