Efectivos de Prefectura Naval hallaron en la tarde de este miércoles el cuerpo sin vida de uno de los cuatro hombres que permanecían desaparecidos desde el 15 de julio, cuando una canoa artesanal con ocho tripulantes naufragó en el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Pueblo Esther, próxima a Rosario. Se trata del conductor y dueño de la embarcación, un pescador de 38 años.

El cadáver fue encontrado a la altura de un camping municipal, en el kilómetro 401 del río. Los familiares de los cuatros desaparecidos fueron convocados al Instituto Médico Legal para su reconocimiento. Los seres queridos de Ricardo Raúl Guerin, dueño de la barca, lo identificaron de inmediato.

El operativo de búsqueda cumplió este miércoles su undécimo día. Hasta el momento todos los rastrillajes habían arrojado resultados negativos. Solo se había encontrado la mochila de uno de los muchachos desaparecidos. Con el hallazgo se intensificaron las tareas para dar con las otros tres jóvenes que no pudieron mantenerse a flote cuando la canoa se dio vuelta. El cuerpo restante fue encontrado a la misma tarde del naufragio.

La tragedia ocurrió el domingo 15 de julio a las 13.30 cuando una embarcación que regresaba de una isla entrerriana con destino a un puerto de Pueblo Esther naufragó con ocho personas a bordo. El sobrepeso de la canoa y las malas condiciones para navegar --río picado y mucho viento-- habrían desencadenado el fatal accidente.

Según la investigación judicial en curso, un grupo de siete amigos de entre 29 y 33 años contrataron a un pescador de la zona para regresar de la isla, a donde habían acampado la noche del sábado. Los tres sobrevivientes fueron rescatados por otros pesqueros a los pocos minutos del accidente. "Nos dijeron que vieron cómo sus compañeros desaparecieron de la superficie", detalló el día siguiente del hecho el jefe de la delegación de Prefectura Naval, Fernando Santucci.

La fiscal Mariana Pronutto, a cargo de la causa, maneja dos hipótesis sobre las causas del naufragio: algún desperfecto de la embarcación --que todavía no fue encontrada-- o la "imprudencia" del pesquero por salir a navegar en una "canoa artesanal, sobrecargada y con malas condiciones climáticas". Por las características de la barca se estima que llevaba más pasajeros de los permitidos. Se pudo confirmar además que la canoa no estaba registrada y que su dueño no tenía la habilitación correspondiente.