Un niño electrodependiente de cinco años falleció esta semana tras un corte de energía en su domicilio del barrio Centenario en el municipio de Lomas de Zamora. Su familia asegura que la empresa Edesur les interrumpió el suministro eléctrico por una deuda de más de 60 mil pesos que no habrían podido afrontar.

Según detalló Mariana Medina, madre de Valentino, el hecho tuvo lugar el lunes pasado tras pasar más de 12 horas sin luz. Su hijo necesitaba de la energía para vivir luego de un accidente con un vidrio que se incrustó en su corazón y le provocó una parálisis cerebral. "Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", detalló en declaraciones a Canal 22.

Y agregó: "Se negaban de decirme a qué hora iba a venir la luz". Cerca de casa había una cuadrilla, pasé, hablé con ellos y les dije que tenía un nene electrodependiente y me decían que había que esperar hasta que venga la luz. Ese día se cortó a las 7 de la mañana y llegó a las 22", dijo. Según contó a PERFIL Verónica, la tía de Valentino, esa tarde el niño necesitaba el oxígeno porque tenía broncoespasmos. "Valen estaba con una crisis y no se lo podía llevar al hospital porque los médicos le habían dicho que era época de bronquiolitis y neumonía y que era fatal. Por ese motivo no lo trasladamos urgente en ese mismo momento", afirmó.

"Cuando se descompensó, tratamos de llevarlo y ya no llegó. Lo tuvimos que trasladar en un auto particular porque las ambulancias con oxígeno son pocas y tardan entre 4 y 6 horas en venir", explicó. Desde 2017, en Argentina existe una ley que establece tarifas sin cargo para la energía y garantiza su provisión en el caso de usuarios que requieran electricidad permanente por motivos de salud. Para esto también hay un Registro de Electrodependientes a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. Sobre la adhesión a estos beneficios, Verónica aseguró: "Mi hermana hizo los reclamos y por el tema de la deuda nunca la escucharon. Fue a hablar a Edesur con todos los papeles hechos por los médicos que decían que la vida de Valen dependía de los aparatos y le dijeron que primero pague la deuda y que después podía hablar".

Desde Edesur, dijeron que Valentino "no figuraba en la lista de electrodependientes". Fuentes de la empresa afirmaron que la familia "tampoco tenía solicitado un plan de pagos" por la deuda y, según contaron, hasta el momento estaban intentando confirmar si la familia "estaba conectada correctamente a la red de distribución" y si "había habido un corte de energía en esa zona". La Asociación Argentina de Electrodependendientes emitió hoy un comunicado en el que asegura que están en contacto con los allegados desde lo sucedido, "a disposición, respetando su dolor ya que aún esperan por el cuerpo de Valentino para poder despedirlo tranquilos". El nene falleció este lunes. Su familia todavía espera que le entreguen el cuerpo para poder velarlo.

Fuente: Perfil