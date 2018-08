Ayer, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti declaró como 'arrepentido' ante el fiscal Carlos Stornelli y reconoció que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidentes Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández, "estaban al tanto".

El sitio Infobae accedió a la declaración de Uberti, y el ex titular del OCCOVI le aseguró al fiscal Stornelli que durante un vuelo, Néstor Kirchner se le acercó y le encargó que acordara con el empresario Juan Carlos Relats (fallecido en 2013) una "solución" para un problema: "En la campaña 2003 estuve alojado en el Hotel Panamericano, allí Relats prestaban la habitación gratis. Años después, en un viaje a Nueva York, yo coordinaba la agenda del ministro De Vido con los empresarios, y estábamos por aterrizar y viene Néstor Kirchner y me planta un cachetazo. Me dijo 'vos sos un pelotudo, porque sos amigo del negro Relats y Cristina está haciendo una construcción en Los Sauces y necesita plata blanca. Decile a Relats que vaya a Calafate'. Y le dijo a Cristina 'él nos va a solucionar el problema del blanco que necesitás y le vamos a enchufar esa poronga que vos estás haciendo', ella dijo que lo que estaba haciendo era lo más maravilloso del mundo".

Uberti agregó que "cuando volvimos fui a verlo al ingeniero Relats, y me contestó que 'no', que él no tenía estructura. Él no estaba muy conforme con lo que le pedía, transmití su contestación a Néstor Kirchner y me pidió que le diga que no sea pelotudo que él tenía muchas obras, que lo lleve a El Calafate y que traiga a su hija".

"Así fue como nos reunimos con Néstor y Cristina Kirchner, Relats, su hija y yo. Allí arreglamos el alquiler de 105.000 dólares mensuales por el edificio pelado y ellos se hacían cargo del gerenciamiento. Fuimos en un avión privado que contrató el ingeniero Relats, a la vuelta hicimos una escala en Bariloche donde se quedó su hija. Al día siguiente al acuerdo, Relats me dijo que era mucho dinero 105.ooo y que iba a hablar con De Vido para que le descuente 105.000 de lo que mensualmente ponía, supongo que por la otra pública que tenía Realts. Cristina luego me llamó y me dijo en el gimnasio que ella en la casa de El Calafate que esto que había hecho de poner plata en blanco era muy importante para su familia, que había sido un gran favor el que le había hecho", detalló Uberti.

En su declaración, Uberti además dio detalles las veces que llevó dinero al departamento de los Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. "En alguna oportunidad fui al departamento de Uruguay y Juncal (para) la entrega en dos o tres ocasiones más, (de) bolsos de más de diez kilos con dinero. Eso lo entregué en el departamento de Juncal", contó Uberti.

En esa línea, el ex titular del OCCOVI agregó que Kirchner "ya me había dicho que cuando tuviera un paquete de dinero chico lo llevara al despacho de Balcarce, que si el bulto era grande debía coordinar con él, y es así como me puso en contacto con Daniel Muñoz que me recibía el dinero en la calle Juncal".

"En una ocasión, subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más. En el departamento en esa ocasión no había nadie, pero por referencias de Muñoz esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran tantas, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño, que Muñoz me dijo 'después de esto voy a poner un negocio de valijas'", agregó Uberti.

El ex funcionario además detalló que "las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos ubicada en la esquina de la calle 25 de Mayo donde se encontraban bóvedas que había comprado el Banco Hipotecario. Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, las cargaban en el aeropuerto Base Aérea Militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Río Gallegos. Esto es lo que yo ví. Por último, me comprometo a ampliar mis dichos a medida que vaya recordando más detalles e información en el marco de este mismo acuerdo".

Ayer, Uberti fue al declarar en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido" en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras lo cual el ex funcionario recuperó la libertad.

"Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía", aseguró Uberti al relatar ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el mecanismo que habría utilizado el gobierno kirchnerista para cobrarle a las empresas que manejaban los peajes en las autopistas.

La declaración del ex titular del OCCOVI fue homologada por el juez federal Claudio Bonadio, por lo que finalmente fue excarcelado, a pesar de que en la misma jornada el ex funcionario fue blanco de acusaciones por parte de otro chofer, el del ex secretario José María Olazagasti.

De acuerdo a los dichos de Uberti, el organismo recaudaba dinero en negro por parte de las firmas que trabajaban en los corredores viales: además, sostuvo que salían aviones desde Buenos Aires rumbo a Santa Cruz cargados de maletas con dinero.

Uberti se presentó como "arrepentido" luego de haber sido detenido por orden del juez Bonadio el lunes pasado: el ex funcionario es el primero en reconocer que recibió coimas trabajando para el Ministerio de Planificación Federal.

Si bien Uberti no aparece en los cuadernos de Centeno, quedó involucrado en la causa luego de la indagatoria de Luis Betnaza, directivo del Grupo Techint también "arrepentido", quien identificó al ex funcionario como uno de los encargados de actuar como intermediario con el gobierno venezolano tras el pago de coimas para solucionar un conflicto que el holding tenía en ese país.

Este martes, en paralelo, Uberti fue el principal acusado en la declaración de otro chofer arrepentido presentado por el senador provincial del PRO Roberto Costa: según indicó, fue él quien el 4 de agosto de 2007 ingresó ilegalmente 4 millones de dólares al país a través del aeroparque Jorge Newbery y tras compartir viaje con el venezolano Guido Antonini Wilson.