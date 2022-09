En la antesala de la reunión que mantendrán los trabajadores nucleados en Sutna con empresarios y funcionarios de la cartera de Trabajo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió al conflicto sindical del sector y consideró que "un sector gremial hasta ahora se ha mostrado muy poco flexible".

Ante una consulta de Ámbito acerca del anuncio que hizo el martes el ministro de Economía, Sergio Massa, de habilitar las importaciones de neumáticos si hoy no se resuelve el conflicto sindical, Manzur sostuvo que es "correcto y va en la línea de proteger al sector y para que no se detenga la producción".

El Jefe de Gabinete respaldó las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda y justificó que una apertura de las importaciones se implementaría "para que no se detenga o no se frene toda la industria de este sector". "Por eso es que hizo este comentario vinculado a abrir las importaciones", argumentó y agregó: "No con la idea de perjudicar a un sector sino para proteger a la gran mayoría de trabajadores".

En la misma línea, señaló que junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, "seguirá insistiendo en el diálogo" entre empresarios y sindicalistas.

En la habitual reunión del Gabinete Nacional analizamos las principales acciones de nuestro gobierno.

Vamos a seguir coordinando y articulando iniciativas que beneficien a las y los argentinos de cada localidad del país. pic.twitter.com/qHEx4pbuLJ — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 28, 2022

En otro orden de temas, Manzur confirmó que durante el encuentro de ministros se abordó el tema del Presupuesto 2023, que será defendido por Massa esta tarde en el Congreso. Al respecto, dijo que el texto es "técnicamente muy sólido, con mucha realidad de la situación actual".

"El ministro va a presentarlo esta tarde y luego se dará el debate necesario en el seno que corresponda. Es técnicamente muy sólido, con mucha realidad de la situación actual, que plantea el crecimiento para la Argentina, cuidar a los grupos sociales más vulnerables, y que cumple con la normativa legal. Vemos el debate con mucha expectativa", dijo Manzur.

Las declaraciones del jefe de ministros tuvieron lugar en una conferencia de prensa que se desarrolló luego de la reunión de Gabinete de ministros en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, la primera desde la realizada el 2 de septiembre, cuando el Jefe de Estado Alberto Fernández convocó de urgencia al equipo de gobierno para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Originalmente, la reunión estaba pautada para el pasado miércoles 19 pero, en esa ocasión, Manzur debido viajar a Tucumán por un compromiso personal.

El encuentro de este miércoles contó con varias ausencias de ministros. "Ya sabíamos que muchos compañeros de trabajo no iban a poder venir por agendas previamente contraídas", justificó Manzur al inicio de la conferencia de prensa.

Participaron del encuentro además del Jefe de Gabinete el titular de la cartera de transporte, Alexis Guerrera; el interventor de la AFI, Agustín Rossi; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el de Seguridad, Aníbal Fernández; de Justicia, Martín Soria; de Defensa, Jorge Taiana; la portavoz de Gobierno Gabriela Cerruti; la Secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

A ellos se sumaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Entre las ausencias al encuentro estuvo el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro quien se encuentra de viaje con gobernadores en Estados Unidos. Por su parte el ministro de Economía, Sergio Massa, tampoco es de la partida dado que se encuentra preparando su exposición ante Diputados por el Presupuesto 2023. Otro de los ausentes es Claudio Moroni, quien mantiene durante la jornada de hoy reuniones con empresarios en el marco del conflicto del neumático.

En tanto, el titular de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, participa de un encuentro organizado por el BID. Por su parte el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, viajó a Japón para participar del funeral del ex Primer Ministro de Japón Shinzo Abe. Otra de las ausentes es la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien se encuentra en Estados Unidos donde se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El titular de la cartera de Cultura, Tristán Bauer, también se encuentra en el exterior (México) con agenda de trabajo. En tanto, el canciller Santiago Cafiero, regresa durante la jornada de hoy de un viaje de trabajo a Viena. Tampoco se hizo presente la funcionaria Elizabeth Gómez Alcorta, quien tenía "un trámite personal impostergable", según explicaron desde su entorno.

A la lista de ausentes se sumaron los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; quienes acompañaron al presidente Alberto Fernández a la reunión de Gabinete federal que se celebra hoy en San Luis.