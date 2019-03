El próximo domingo, Neuquén será noticia nacional. Allí se realizará la primera contienda electoral del país en el marco de las elecciones 2019. Según los números de encuestas, se esperan unos comicios competitivos y, si bien el MPN es favorito, nadie puede asegurar que volverá a imponerse.

A tres días, la elección está planteada con tres candidatos que tienen aspiraciones reales de imponerse. Por un lado, el gobernador Omar Gutiérrez busca ser reelecto y continuar la racha del partido provincial, que ganó todas las pulseadas desde 1962 hasta la actualidad.

Por otro, se presentará Ramón Rioseco, por Unidad Ciudadana. Fue electo parlamentario del Mercosur y había sido intendente de Cutral Co. En las últimas semanas recibió un respaldo directo de Cristina Kirchner. Es que la ex Presidenta cree que es posible un triunfo de su candidato, lo que sin dudas tendría un gran impacto. No solo por derrotar al MPN, sino porque se impondría al candidato de Cambiemos y haría una lectura nacional del resultado.

Finalmente, el radical Horacio “Pechi” Quiroga será el candidato del gobierno nacional. Actualmente es el intendente de la capital, y al igual que sus dos contrincantes, también buscó la gobernación hace cuatro años.

En ese contexto, desde todos los sectores prestan atención a las encuestas. Según publicó el diario El Cronista, hay dos relevamientos importantes.

En uno de ellos, Gutiérrez estaría primero, con el 29,8% de los votos, seguido por Rioseco con el 26,6% y Quiroga con el 21,3%. Luego se ubicaría el ex gobernador Jorge Sobisch, con el 7,3%. Su presentación por fuera del MPN, espacio del que se abrió, podría quitarle fuerza al oficialismo provincial. Los indecisos serían solo el 2,8%.

El otro, muestra una situación parecida. Gutiérrez tiene un 28,1% de intención de voto y luego vendrían Rioseco con el 25,6%, Quiroga con el 22,3% y Sobisch con el 6%. Los indecisos, en cambio, ascienden al 10,1%.

En una encuesta que difunde el kirchnerismo, en tanto, figura con 31,2% Rioseco, seguido por Gutiérrez, con 29,4% y el tercero es Quiroga, con el 19%.

Desde el gobierno nacional, saben que una victoria de Unidad Ciudadana en la tierra de Vaca Muerta causaría un gran impacto. Por eso es que se han despegado del candidato propio, ya que prefieren que continúe Gutiérrez –un gobernador de otro signo político, pero con buen diálogo– y no arriesgarse a un triunfo de Rioseco. En este sentido, los únicos que están respaldado fuerte a Quiroga son sus correligionarios radicales.

Un condimento extra en los comicios neuquinos será el uso de la boleta única electrónica. Más allá de los cuestionamientos que suelen realizarse al sistema, como la imposibilidad de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar, existe una jugada extra.

Es que la candidatura de Omar Gutiérrez no será solo por el MPN, sino que tendrá cuatro listas colectoras, que presentarán candidatos a diputados provinciales. De esta forma, si bien son nueve los candidatos a gobernador, habrá 13 opciones en la pantalla, y 5 de ellas serán Gutiérrez.