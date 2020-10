El Gobierno de Neuquén dispuso restringir la circulación de vehículos desde el viernes próximo y hasta el lunes inclusive en ciudades que tienen transmisión comunitaria de coronavirus para "evitar la saturación del sistema de salud".



La decisión de las autoridades, comunicada hoy por vías oficiales, señala que, "en virtud del aumento de casos de Covid-19 y la necesidad de preservar la salud de la población, el Gobierno provincial dispuso la prohibición de circulación de vehículos motores desde el primer minuto del viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive".



"Las medidas adoptadas frente a la emergencia sanitaria y la necesidad de evitar la saturación del sistema de salud, alcanzan en forma obligatoria a las ciudades que registran transmisión comunitaria: Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala", en tanto el resto de las localidades puede adherir.



Durante esos cuatro días, solo estará habilitada la circulación peatonal, en bicicleta o rodados similares con fines recreativos o para abastecerse de bienes y servicios, de 8 a 20, mientras que el transporte público seguirá reservado a trabajadores de actividades esenciales, explicaron.



En tanto, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno provincial, el viernes y el sábado próximos podrán funcionar las actividades económicas definidas como esenciales, es decir, supermercados, hipermercados, farmacias, comercios minoristas de proximidad, ferreterías y veterinarias, cuyos propietarios y empleados podrán utilizar sus vehículos para concurrir a sus trabajo.



En cuanto a locales gastronómicos podrán realizar 'take away' y delivery, y recibir clientes en salón desde las 8 y hasta las 22, siempre que los propietarios, los empleados y clientes puedan llegar hasta los locales sin utilizar la circulación vehicular.



Por otra parte, la Municipalidad de Neuquén dispuso que los gimnasios y clubes deportivos y recreativos de la ciudad deberán permanecer cerrados a partir del viernes y durante cuatro días, debido al sostenido crecimiento de casos de coronavirus



Los casos positivos de coronavirus reportados en las últimas 24 horas fueron 565, la cifra más elevada desde que comenzó la pandemia en la provincia.



El informe del Ministerio de Salud de Neuquén indicó que el total de casos en la provincia es de 13.057, con 224 fallecidos, 6783 casos activos, 6050 recuperados, y una ocupación de las camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que alcanza el 99%.