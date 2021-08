La sanjuanina Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que apareció muerto en agosto de 2020 en la zona de Cabeza de Buey, en la provincia de Buenos Aires, brindó declaraciones radiales en las que cuestionó la figura de Alberto Fernández. La mujer contó que, tras la reunión que tuvieron en Casa Rosada, el mandatario nacional no volvió a comunicarse con ella y tampoco le regaló el perro que le había prometido. A su vez, admitió estar «desilusionada» con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El 14 de agosto de 2020, en la zona de Cabeza de Buey, pescadores encontraron un cadáver. Casi un mes después, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el cuerpo como el de Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años llevaba desaparecido más de cuatro meses. El muchacho había sido detenido por la Policía bonaerense por violar la cuarentena impuesta por el Gobierno nacional en medio de la pandemia. Por el hecho, hay cuatro efectivos de la Bonaerense bajo sospecha a partir de contradicciones en sus declaraciones a la Justicia.

Entre el hallazgo del cuerpo y la confirmación de la EAAF, Cristina Castro mantuvo un encuentro de dos horas con el Presidente. En ese entonces, se mostró «satisfecha» por todo lo conversado con el mandatario. A casi de un año de esa reunión, la madre del joven manifestó que volvería a aceptar otra conversación con Alberto Fernández. En esta línea, destacó que «se puso a trabajar con mis abogados». «Pero nunca más me llamaron, sabemos lo que es la política en la Argentina, si les sirve, les sirve y si no les sirve, no les sirve», dijo.

En este contexto, recordó que le había ofrecido un perro, sin embargo, nunca se lo dio. «Me había ofrecido como un sobrino de su perro Dylan, pero nunca llegó. Creo más en los perros que en las personas», indicó Castro. Además, cuestionó a otros referentes del Frente de Todos (FdT), como el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los Derechos Humanos de ese distrito. «Me llevo una desilusión enorme con el gobernador Axel Kicillof y la gente de Derechos Humanos de la Provincia», sostuvo.

Sobre la causa, Cristina Castro señaló que «no fue un accidente, así lo comprobamos. La participación policial fue 100 por ciento. Nos enfrentamos a grandes gigantes. Nos enfrentamos a una jueza (María Gabriela Marrón) que está sesgada». «Fue un asesinato ideológico, ser joven parece que es un delito muy grave», afirmó la mujer en Mitre. «La causa está plagada de pruebas en contra de la policía y el encubrimiento político por parte de Villarino y también por parte de (ministro de Seguridad bonaerense) Sergio Berni», cerró.

Fuente: El Intransigente