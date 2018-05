Los gobernadores peronistas y oficialistas no asistirán este martes al plenario de comisiones donde se comenzará a tratar el proyecto que propone frenar el aumento de tarifas que dispuso el gobierno de Mauricio Macri.

Los mandatarios habían sido invitados por el Gobierno para presenciar el debate en el que se tratará el proyecto que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados.

El oficialismo había apostado a convocar este marte en el Senado a gobernadores y empresas distribuidoras de energía como última carta para impedir que la oposición apruebe en comisión el proyecto de ley. Pero los mandatarios ya avisaron que no serán de la partida.

En cambio, si estarán las empresas distribuidoras de energía CAMMESA, Enre, Adeera y Energas. Las principales autoridades estarán presentes en la reunión de comisión.

Desde el sector de los mandatarios peronistas admitieron que no presenciarán el debate para "no quedar pegados" en caso de que emita dictamen. Sin embargo, no queda claro si termina de ser un guiño para la Casa Rosada porque, analizan en Balcarce 50, no hicieron un gran esfuerzo para dilatar aún más la discusión.

Los gobernadores no estarán presentes en el encuentro donde el peronismo y el kirchnerismo unidos buscarán firmar el dictamen del proyecto que retrotrae a noviembre de 2017 los aumentos en las tarifas de eléctricas, agua potable y gas.

La reunión parlamentaria de las Comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores de la Nación será el primer paso del tratamiento del proyecto en el Senado. En un par de semanas la iniciativa, que tiene media sanción, se debatiría en el recinto.

Aunque el gobierno nacional adelantó que vetará la ley en el caso de que se aprobada, la intención es negociar con los gobernadores peronistas para evitar que el proyecto prospere. La ausencia de los mandatarios opositores y oficialistas, abre el camino para que el debate avance y la ley, como adelantaron desde el bloque peronista en la Cámara Alta, sea aprobada.