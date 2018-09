En el FMI. Dujovne presentó al plan argentino al Fondo y ayer se despidió de Christine Lagarde y regresa a Buenos Aires.

En una jornada en la que los mercados le dieron un respiro al dólar que cerró con una baja de 50 centavos, fuentes de la delegación argentina que nogocia en Washington no descartaron ayer que lleguen más dólares del FMI con el nuevo plan que Argentina está negociando con el organismo crediticio.



A su vez, el ministro de Economía Nicolás Dujovne rechazó que esté negociando fondos adicionales con el Fondo Monetario Internacional, y aseguró que ve con "enorme confianza el avance alcanzado" en estos días tras las recientes medidas de consolidación fiscal.



Dujovne espera que el Fondo esté aprobando el nuevo acuerdo a finales de este mes en coincidencia con la llegada del presidente Mauricio Macri a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU.



Desde Washington, donde hasta ayer encabezó la misión argentina que busca un nuevo entendimiento con el FMI, y antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el ministro también advirtió que la recuperación económica "va a ser lenta".



"Sabemos que los argentinos están pasando un momento difícil pero si no estabilizamos la situación financiera, sería más difícil aún. La mejora en el tipo de cambio real y en las cuentas públicas y en la confianza que va a ser percibida, van a ir trasladándose a una mejora de la economía. Va a ser lenta, no podemos dar una fecha, pero estamos seguros que vamos a corregir esta situación", dijo Dujovne en rueda de prensa.



Después de los rumores acerca de un préstamo de 10.000 millones de dólares del Tesoro de los EEUU, el ministro negó que el gobierno esté "buscando dinero extra, por fuera del acuerdo con el Fondo" y también que haya existido un pedido en ese sentido.



"El apoyo del Tesoro se manifiesta a través del apoyo que, como accionista, realiza el FMI".



Fuentes que siguen el minuto a minuto las negociaciones con el FMI admitieron a Clarín dos premisas importantes. 1: Nadie piensa en que la Argentina reciba ayuda financiera directa del Tesoro de los EEUU. 2: No se descarta que, luego de la evaluación de los números que llevó la Argentina, el FMI evalúe la posibilidad de reforzar con algo más de dinero los 50.000 millones de dólares que ya comprometió en el acuerdo refrendado en junio.



El antecedente de una ayuda directa del Tesoro a un país es de 1995, cuando tras el estallido del Efecto Tequila, el expresidente Bill Clinton decidió, por decreto, girarle 20.000 millones de dólares al gobierno de Ernesto Zedillo, quien recién arrancaba su gestión.



Como se sabe, la misión argentina fue con una prioridad: adelantar para este mes los desembolsos programados para 2019 y 2020.



La fuente explicó que los técnicos del Fondo ahora están recalculando los modelos que Economía armó en mayo, y le están incorporando el nuevo programa fiscal, y las nuevas proyecciones de variables macro anunciadas el lunes.



En otras palabras, pusieron en el Excel el programa anterior, le incorporaran las nuevas proyecciones y de ahí que no se descarta que el resultado indique que la Argentina pueda llegar a necesitar más fondos.



El modelo va a determinar si alcanza o no con los U$S 50.000 millones originales. La reducción del déficit ayuda a necesitar menos dinero, pero la incertidumbre financiera tal vez sugiere que habría que reforzar el paquete. En este punto se podría unir la intención del presidente Donald Trump de ayudar a la Argentina. No aportando fondos directamente desde el Tesoro, sino presionando al FMI para que se refuerce el paquete.

Imputan a Macri por el acuerdo



El fiscal Jorge di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, y parte de su Gobierno por "abuso de autoridad", al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al Congreso, es decir, sin someterlo a votación.



Según dijo a Efe el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de



50.000 millones de dólares concedido en junio pasado- se hizo "de manera irregular" por no tener autorización del Poder Legislativo. En concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado



Jonatan Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de este miércoles fueron los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio Público, que tiene como firma el 28 de agosto pasado.