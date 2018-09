"No tenemos fecha aún", fue la tajante respuesta de Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional ante la lógica pregunta respecto a cuándo se podría firmar el nuevo acuerdo. También aclaró que no "tiene previsto una reunión (formal) entre madame Lagarde y el presidente Macri" pero no descartó que puedan encontrarse en el marco de la reunión de las Naciones Unidas.





Sin embargo, la falta de una fecha para la reunión del directorio y la concreción de este nuevo acuerdo no significa una mala señal ya que Rice se ocupó de aclarar que "queremos reiterar que nuestro ánimo es el apoyo total a la Argentina y a los argentinos. El FMI está totalmente apoyando sus esfuerzos y queremos hacerlo tan pronto como podamos".





Fue insistente en dar una señal de que las conversaciones avanzan por un buen camino cuando reiteró que el acuerdo se concretará "lo más pronto posible", para luego enfatizar que "reitero aún no tenemos una fecha precisa pero somos conscientes de la urgencia" dijo Gerry Rice, en respuesta al avance de las conversaciones entre las autoridades argentinas y el nuevo acuerdo con el organismo.





En otro tramo de la conferencia, Rice confirmó que la misión que encabeza Roberto Cardarelli mantuvo reuniones tanto con las autoridades del Banco Central como del Palacio de Hacienda. En estas conversaciones, según dijo Rice, "se hicieron importantes progresos para reforzar la política economía Argentina apoyado por el acuerdo de stand by con el FMI (que previamente contó con aporte de u$s 50.000 millones).





"Estamos trabajando fuertemente para terminar lo más pronto posible las conversaciones del equipo", dijo Rice y agregó que la propia Lagarde en su momento señaló "que tenemos el objetivo común de llegar rápidamente a un acuerdo para estar en condiciones de presentarlo lo más rápido posible al Directorio".





Asimismo, aclaró que como las conversaciones técnicas se están llevando a cabo Rice se excusó de "dar conclusiones sobre las discusiones" pero reitero que "se llevaron importantes progresos se llevaron a cabo en las últimas semanas".





También el organismo resaltó la presentación del proyecto de Presupuesto 2019 ante el Parlamento, en este sentido indicó: "Creemos que es una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la economía Argentina y dar confianza".También destacó que "se cuida el gasto en la protección social y se amplía el gastos en los niños".





De acuerdo a trascendidos, las conversaciones con la misión del FMI que se llevan a cabo en la Argentina pasarían por un adelantamiento de los desembolsos, como asimismo de una ampliación del monto. Cabe recordar que el primer acuerdo preveía un préstamo de 50.000 millones de dólares. Ahora se habla que esta cifra podría superar los 70.000 millones de dólares.





En los pasillos oficiales deslizan que el acuerdo podría cerrarse "la semana próxima" y por esta razón el vocero del Fondo en la tradicional conferencia de prensa de los jueves se ocupó de aclarar en más de una oportunidad que "aún no hay fecha".





Lo que sí está claro que tanto los funcionarios locales como la misión técnica del Fondo están trabajando desde hace varias semanas ya que el acuerdo tendrá parámetros diferentes. Es que lo escrito en "el anterior acuerdo ya no se cumple en nada" explica los especialistas.





Según confirmaron fuentes del organismo multilateral este miércoles estuvo Alejandro Werner, director del Departamento de Hemisferio Occidental, Roberto Cardarelli, economista jefe del FMI para la Argentina y el resto de la misión en Buenos Aires con autoridades locales.

Fuente: Ámbito