“Los empresarios tienen que hacer un aporte y deben hacerlo por convicción”, dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre del Foro “Trabajo presente y futuro con solidaridad” organizado por el Consejo Económico y Social en conmemoración del Día de los Trabajadores, en el que también se dirigió a los industriales, y les mandó un guiño a los sindicalistas, presentes virtualmente en el evento.

El Presidente destacó que en pandemia se avanzó sobre las paritarias y agradeció a los sindicalistas y empresarios. A estos últimos les pidió que “tengan en cuenta los tiempos que vive la Argentina”. Fernández les envió un mensaje sobre los precios, en especial a los que comercializan alimentos: “No es tiempo de subir precios. Tiene que haber un precio para exportar y otro interno. Los empresarios tienen que hacer un aporte y deben hacerlo por convicción”, dijo.

Con relación al Día del Trabajador, el primer mandatario destacó, en referencia a la pandemia, que “fueron tiempos difíciles donde tuvimos que tomar muchas medidas, donde el trabajo formal cayó menos de lo que todos esperaban que cayera”.

“El tiempo que nos toca es un tiempo que nos obliga a estar más unidos que nunca. La historia nos va a criticar si no somos capaces de reconstruir el país. Podemos hacer las cosas bien, de otro modo. Podemos hacerlo con solidaridad, entender que no me sirve de nada crecer si no crecen todos”, expresó.

“Cuando a mí cuando me dicen que en la Argentina falta un poco autoritarismo me inyectan una dosis enorme de democracia y más me convenzo de la necesidad de vivir en democracia. El camino es la democracia, la institucionalidad, respetar las normas de juego modificando las que hagan falta, no violándolas u olvidándolas”, resaltó, en un mensaje vinculado con unas polémicas declaraciones realizadas por el periodista Marcelo Longobardi.

El foro se desarrolló a partir de las 9, fue transmitido en vivo a través de la plataforma Cont.ar y contó con la participación representantes de la academia, el movimiento obrero, los movimientos sociales, empresas y la sociedad civil quienes presentaron al Presidente propuestas para potenciar el trabajo con solidaridad.

El foro “busca dinamizar el debate sobre los desafíos locales y globales, en diálogo con referentes nacionales e internacionales, para identificar 50 ideas y propuestas hacia un modelo que armonice el desarrollo económico con inclusión, la innovación y la economía del conocimiento, con la centralidad y la dignidad de la persona, los derechos de los trabajadores, la inclusión y el respeto del planeta”, se explicó a través de un comunicado del Gobierno nacional.

Los panelistas representaron “a actores claves, representantes de la academia, del mundo del trabajo y las organizaciones sociales, de sectores empresarios y del sector público”, que “reúnen diversas miradas, saberes y experiencias en torno al presente y al futuro del trabajo desde una perspectiva integradora y humanista”.

