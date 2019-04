"Disculpas". "No quise ofender. Si lo hice, mis disculpas", dijo Carrió.



La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respondió ayer en la Cámara de Diputados las críticas en su contra luego de las declaraciones sobre el fallecido exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, al afirmar que "no estaba hablando mal de De la Sota sino del narcotráfico".

La polémica por las afirmaciones pronunciadas el martes pasado por Carrió en Córdoba, se desató en medio del homenaje por el décimo aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín, que se realizó en la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Carrió, que es parte del oficialismo nacional, fue blanco ayer de las críticas de los opositores por las declaraciones pronunciadas el martes en Córdoba. Es que la legisladora sostuvo que "gracias a Dios se murió De la Sota" porque recién entonces la iban a conocer como "denunciadora".

"No estaba hablando mal de De La Sota, yo estaba hablando de cómo se expandió el narcotráfico" en Córdoba, aseveró la diputada. Y luego agregó: "Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo dos años, así que no tienen que decirlo más. Ya lo dijeron Alfonsín y Aníbal Fernández y lo dijeron todos porque cuando una no obedece a los hombres está loca".