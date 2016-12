Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, dijo que no está preocupado por el procesamiento de la ex presidenta y cuestionó al juez Julián Ercolini, que tomó esa medida en la causa que la investiga por asociación ilícita y y administración fraudulenta agravada.



"No sorprende Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54% que la votó por co-autores. No hay delito. Tranqui. Ercolini, te deseo un gran 2017. Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. No hay delito", expresó Dalbón en su cuenta de Twitter.



A los periodistas por tema @CFKArgentina llámenme luego de las 16 que me voy a dormir la siesta. Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye pic.twitter.com/kLIzVItWtV — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 27 de diciembre de 2016

"Ercolini, Bonadio, vengan a mí. En 2017 se acaba la persecución política. Compren pirotecnia. Porque lo que existe jurídicamente es chasquibum. No jodan, tengo laburo. Cristina, hablamos luego de la siesta. Tranqui, otro invento porque Mauricio Macri y su gobierno se derrumban. Ercolini, estamos muy preocupados. Buen año. Y que 2017 nos encuentre con un ministro que dure al menos un añito. Prat-Humo".



También le pidió a los periodistas que lo llaman por el tema que se comuniquen después de las 16: "Me voy a dormir la siesta. Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye", escribió.